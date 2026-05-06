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Vendía naranjas en las mejengas de Puriscal, fue salonera y ahora brilla en la pantalla de Teletica

La periodista de ‘De boca en boca’, quien actualmente está embarazada, contó a ‘La Nación’ cómo pasó de trabajar largas noches como salonera a ser una naciente figura de Canal 7

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Por Fiorella Montoya
MATERIAL EXCLUSIVO DE VIVA HASTA SU PUBLICACIÓN. 17/04/2026, San José, Canal 7, entrevista con Monserrat del Castillo, Mauricio Hoffman, Rodolfo Rodríguez y Minerva Rojas, periodistas y presentadores del programa De Boca en Boca.
Minerva Rojas tardó siete años en graduarse como periodista, pues al mismo tiempo trabajaba y criaba a su hijo como madre soltera. (Jose Cordero)







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Minerva RojasteleticaDe boca en boca
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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