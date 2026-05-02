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Diego Piñar, productor de ‘De boca en boca’, responde a usuario que los llamó ‘chismosos metiches’

El encargado del espacio de Teletica dio a conocer su opinión luego de que le sugirieran cerrar el programa

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Por Fiorella Montoya
De boca en boca
Diego Piñar (blanco) es el productor de 'De boca en boca', de Teletica. (Cortesía Diego Piñar)







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Diego PiñarDe boca en boca
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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