Diego Piñar, productor de ‘De boca en boca’, responde a usuario que los llamó ‘chismosos metiches’

Diego Piñar (blanco) es el productor de 'De boca en boca', de Teletica.

Diego Piñar, productor del espacio De boca en boca, de Teletica, respondió tajantemente a una persona que le manifestó que debían cerrar el programa, el cual se transmite de lunes a viernes, de 1:30 p. m. a 2:30 p. m.

La situación ocurrió luego de una dinámica de preguntas en sus historias de Instagram, donde un usuario le escribió: “¿Por qué no cierran su programa? Chismosos metiches”.

Ante el cuestionamiento, y con la ecuanimidad que le caracteriza en televisión, Piñar respondió con dos tipos de explicaciones fundamentales.

“La primera explicación es porque nos ven, porque hay audiencia. Por naturaleza, al ser humano y en general al tico, le gusta mucho este tipo de noticias de entretenimiento. Por algo estamos hablando de Montserrat del Castillo y es una de las notas más leídas, incluso por encima de la política”, explicó el productor al inicio de su video.

Asimismo, relató que, desde una óptica sociológica, las personas buscan identificarse con las vivencias de figuras públicas. “Al ser humano le gusta conectar con la historia de los protagonistas, en este caso con los ‘famositicos’”, añadió.

Piñar afirmó que a los televidentes les agrada conocer qué pasa en el entorno de las figuras conocidas y cómo viven su día a día.

“Se entretienen. Ahora todo se basa en audiencias y públicos, y hay un sector para el entretenimiento que está creciendo cada vez más. Esto de las historias de Instagram, de los posteos y demás, no es otra cosa que ver lo que está haciendo el otro. No es otra cosa que chismear”, finalizó el periodista.

Diego Piñar asumió la producción del programa hace cerca de tres meses. Actualmente, el elenco de presentadores del espacio está conformado por Montserrat del Castillo, Mauricio Hoffmann, María Fernanda León y Bismarck Méndez.