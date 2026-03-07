Viva

Periodista de Teletica sorprende con importante noticia sobre su carrera

La figura de televisión aprovechó el anuncio para destacar a una persona muy especial en su vida

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Logo Teletica
El comunicador de Teletica compartió la importante noticia con su audiencia y agregó una dedicatoria muy especial a su publicación. (Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaDiego Piñar
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.