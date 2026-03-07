Periodista de Teletica sorprende con importante noticia sobre su carrera

El comunicador de Teletica compartió la importante noticia con su audiencia y agregó una dedicatoria muy especial a su publicación.

Diego Piñar, periodista y productor del programa de Teletica De Boca en Boca, sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia relacionada con su carrera profesional en el campo de la comunicación.

A través de sus redes sociales, Piñar anunció que finalizó sus estudios en Marketing y Publicidad Digital con énfasis en Inteligencia Artificial en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Tras recibir su título, el comunicador publicó un emotivo mensaje en el que dedicó el logro a su madre, Flor Piñar. Con palabras llenas de cariño, agradeció su ejemplo, su apoyo incondicional y la fortaleza que ha representado en su vida.

“Este título también es suyo. Gracias por ser mi raíz, mi ejemplo y mi fuerza silenciosa. Me falta mucho todavía para ser como ella”, escribió en la publicación donde compartió el momento de la entrega de su título.

En la sección de comentarios, amigos y seguidores lo felicitaron por este nuevo logro, que se suma a su destacada trayectoria como periodista y productor de televisión.

Diego Piñar celebra la obtención de su título en Marketing y Publicidad Digital con énfasis en Inteligencia Artificial. (Tomada de redes sociales)

El periodista Diego Piñar dedica su nuevo logro académico a su mamá, Flor Piñar. (Tomada de redes sociales)