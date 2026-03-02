Vea el carrazo que estrenó un presentador de ‘De boca en boca’: ‘Mi nuevo compañero de aventuras’

Los presentadores de 'De boca en boca' comparten constantemente las buenas noticias que les llegan a sus vidas.

Constantemente, los presentadores del programa De boca en boca comparten las buenas noticias que tienen en sus vidas y, eso fue lo que hizo Bismarck Méndez en sus historias de Instagram este fin de semana.

Bismarck Méndez está estrenando un carrazo. (Instagram)

El conductor, uno de los rostros más longevos del programa de farándula de Teletica, mostró en una publicación unas fotografías con un carrazo que, según dijo, será su “nuevo compañero de aventuras”.

A continuación, un video donde un creador de contenido hace un review completo del nuevo carro de Méndez.