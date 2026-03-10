Vea el emotivo mensaje que Miguel Ángel Rodríguez le dedicó a su esposa por el Día Internacional de la Mujer

Miguel Ángel Rodríguez le dedicó un sentido mensaje a su esposa por el Día Internacional de la Mujer.

El Día Internacional de la Mujer tuvo este año un matiz especialmente íntimo para el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, quien compartió una imagen tomando el sol junto a su esposa, la exprimera dama Lorena Clare, mientras ella enfrenta una dura batalla contra el cáncer.

En la publicación, Rodríguez escribió: “Qué maravillosa bendición de Dios poder en el Día Internacional de las Mujeres compartir el sol con esta extraordinaria y bellísima mujer, Lorena, que ha hecho tanto por las mujeres”.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen sentados, tomados de la mano, disfrutando de un momento al aire libre.

La imagen representa una de las pocas apariciones recientes de Lorena Clare, quien se ha mantenido alejada del ojo público debido a su estado de salud.

Según confirmó la propia exprimera dama, desde finales de 2024 enfrenta un cáncer de páncreas y recibe tratamiento oncológico en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), proceso que ella misma ha descrito como “difícil” y “un shock fuerte”.

En varias ocasiones, Rodríguez comentó que reorganizó su agenda, suspendió viajes y actividades internacionales para acompañarla plenamente durante esta etapa.