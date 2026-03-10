Viva

Vea el emotivo mensaje que Miguel Ángel Rodríguez le dedicó a su esposa por el Día Internacional de la Mujer

Desde finales de 2024, la exprimera dama, Lorena Clare, enfrenta un cáncer de páncreas 

Por Fátima Jiménez
Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel Rodríguez le dedicó un sentido mensaje a su esposa por el Día Internacional de la Mujer. (Tomada de redes sociales)







