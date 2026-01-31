Expresidente Miguel Ángel Rodríguez pide votar por Hidalgo y los diputados del PUSC: ‘es importante defender nuestra institucionalidad’

Miguel Ángel Rodríguez pidió a los costarricenses salir a votar en las elecciones 2026. Anteriormente había anunciado su adhesión a Juan Carlos Hidalgo.

El expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, envió un mensaje en video para motivar a los costarricenses al voto en las elecciones 2026.

Rodríguez, quien ya había anunciado su adhesión al candidato socialcristiano Juan Carlos Hidalgo Bogantes, reflexionó acerca de la importancia del sufragio. Dijo que hacía esta petición con mucho cariño y mucho interés, pero también mucha preocupación.

“Es importante defender nuestra institucionalidad. Es importante lograr que lo que por 200 y pico de años hemos venido construyendo no se pierda. Es importante abrir caminos para unirnos y fraternalmente, de la mano, unirnos e ir progresando”, manifestó el presidente entre 1998 y 2002.

Miguel Ángel Rodríguez llama a votar

Rodríguez pidió abiertamente el voto por Hidalgo y por los diputados Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), definiéndolo como el que puede ganar en segunda ronda: “es el mejor candidato, el que ha preparado un gran programa trabajando durante más de año y un medio con un gran equipo”.