Viva

Vea a Diego Bravo antes de sus retoques estéticos: ‘¡Benditas cirugías!’

El creador de contenido se tomó con humor una fotografía suya de hace 15 años y la publicó en sus redes sociales

EscucharEscuchar
Por Jessica Rojas Ch.
MATERIAL EXCLUSIVO PARA VIVA 07/05/2025. Retratos en entrevista a Diego Bravo. Doer Fitness, Escazú. Fotografía: Lilly Arce.
Diego Bravo alcanzó la fama como creador de contenido. Además, participó en la primera temporada de 'Mira quién baila' de Teletica. (Lilly Arce/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Diego Bravo
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.