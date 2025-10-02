Vea a Diego Bravo antes de sus retoques estéticos: ‘¡Benditas cirugías!’

Diego Bravo alcanzó la fama como creador de contenido. Además, participó en la primera temporada de 'Mira quién baila' de Teletica.

“¡Benditas cirugías!”, así se manifestó el creador de contenido Diego Bravo al mostrarles a sus seguidores en redes sociales una foto suya que dice ser de hace más de 15 años.

En la imagen sale posando con la reconocida Ana María Polo, presentadora del famoso programa Caso cerrado, espacio en el que participó como actor interpretando a uno de los involucrados en un capítulo.

En la fotografía se ve a Diego mucho más joven, con su cabello distinto y también con algunas diferencias en su rostro.

Con su natural estilo de humor, Bravo le agradeció a una doctora por “hacerlo nuevo”. En otra imagen, publicó una lista de supuestas cirugías estéticas que se habría realizado, según Chat GPT.

En esa lista destacan: rinoplastia, implante capilar, bichectomía, lipotransferencia de glúteos, marcaje abdominal y liposucción de papada. Aunque se mencionan 13 procedimientos, Bravo no confirmó que se los haya aplicado todos.