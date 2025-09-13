Diego Bravo recuerda cómo llegó a participar en ‘Caso Cerrado’

El creador de contenido de farándula Diego Bravo recordó cómo fue que llegó a participar en el exitoso programa de Telemundo Caso Cerrado, conducido por la doctora Ana María Polo, hace ocho años.

De acuerdo con Bravo, la oportunidad surgió cuando apenas comenzaba a subir videos en YouTube. En ese entonces, sus contenidos eran de comedia y no de farándula.

“Una vez que empecé a tener videos virales, me contactó la persona de casting de Caso Cerrado para hacerme una oferta. En ese momento vivía en Los Ángeles, entonces volé de Los Ángeles a Miami, todo pago”, reveló en entrevista con Gente Opa.

El creador de contenido Diego Bravo participó en 'Caso Cerrado' en el 2017. (Tomada de redes sociales. )

El creador de contenido afirmó que su participación en el programa le abrió muchas más oportunidades.

“Estuve una semana en Miami, viendo de qué podía tratar el caso, porque realmente todo se improvisa. Sabés cuál es tu papel, qué vas a defender, pero no se sabe en qué va a parar el caso”, recordó Bravo, quien destacó que ninguno de los casos era real y que la única vez que se veía a la doctora Polo era al momento de grabar.

Bravo también compartió detalles sobre el caso en el que participó y aseguró que recuerda esa experiencia como muy positiva.

Hace algún tiempo, el creador de contenido también trató este tema en su canal de YouTube y respondió a varias preguntas al respecto.

“Ya teníamos ensayado y estipulado el caso, pero al momento de grabar, no hay líneas. Considero que eso es lo que hace que el programa se vea tan natural algunas veces”, explicó.

Asimismo, reveló que el público del programa también era contratado.

“No estaba nervioso, pero estaba concentrado en hacer mi papel lo mejor posible”, dijo, al tiempo que aclaró que, tras la grabación, no tuvo oportunidad de relacionarse con la doctora Polo, aunque años atrás la conoció cuando fue parte de la audiencia.

En ese mismo video, Bravo reveló que recibió un pago de $500 por su participación.

Además de Caso Cerrado, también formó parte del programa 12 Corazones, igualmente producido por Telemundo. En ese show incluso encontró a “su media naranja” y protagonizó con ella un romántico beso.

“Ella es mi amiga, teníamos mucha confianza, entonces no tuvimos ningún problema con el beso (...). Fui al programa porque nos estaban pagando, era dinero que nos caía muy bien”, comentó en su canal.

Además de 'Caso Cerrado', Diego Bravo participó en el programa '12 corazones'. (Tomada de redes sociales. )

