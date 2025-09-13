Viva

Diego Bravo recuerda cómo llegó a participar en ‘Caso Cerrado’

El creador de contenido también apareció en ‘12 Corazones’

Por Fátima Jiménez

El creador de contenido de farándula Diego Bravo recordó cómo fue que llegó a participar en el exitoso programa de Telemundo Caso Cerrado, conducido por la doctora Ana María Polo, hace ocho años.








Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

