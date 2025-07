Diego Bravo sorprende con procedimiento estético en la cara; así se ve ahora

El reconocido creador de contenido, Diego Bravo, compartió en su cuenta de Instagram un inesperado cambio estético que sorprendió a sus seguidores.

Se trata de una rinoplastía, a la que se sometió en días recientes. Aunque el influencer aseguró que no podía respirar por la nariz, expresó estar muy contento con los resultados del procedimiento.

Diego Bravo compartió tres historias con sus seguidores en las que se aprecia el vendaje post operatorio. (Instagram)

“En resumen, pasé una noche un poco caótica porque no puedo respirar por la nariz. Tengo dos tapones colocados, entonces no puedo respirar absolutamente nada; tengo que hacerlo siempre por la boca. A raíz de eso, se me seca demasiado la boca durante la noche, pero súperbien, cero dolor”, comentó Bravo.

Posteriormente, explicó que sus medicamentos estaban siendo suministrados por vía intravenosa a través de una cánula en su mano y una bolsa que llevaba colgada en el cuello, por lo que no tuvo que ingerir nada por vía oral tras la operación.

En su última publicación, el creador de contenido aparece junto a su amiga Carol-i Selectress, ya sin el vendaje con el que salió horas antes, y afirmó: “Aún inflamado, pero sin tapones (para la nariz)”.