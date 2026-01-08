Vacaciones con arte, cuentos y juegos: opciones gratuitas para disfrutar en enero

Enero reúne exposiciones, talleres, juegos de mesa, robótica y charlas en espacios culturales de todo el país, pensados para el disfrute gratuito de la niñez y la adolescencia.

El mes de enero llega con una amplia oferta de actividades culturales gratuitas, ideales para que que niños, niñas y adolescentes aprovechen sus vacaciones de una forma divertida y educativa.

Distintos espacios culturales del país se llenarán de propuestas que combinan arte, lectura, tecnología, juego y convivencia familiar, transformando el descanso en una oportunidad para descubrir nuevas habilidades y vivir experiencias inolvidables.

Exposición Historias para viajar sin límites (Biblioteca Nacional)

Del 8 al 30 de enero, de lunes a viernes y de 8 a. m. a 6 p. m., la Biblioteca Nacional de Costa Rica abre sus puertas a una exposición que celebra lo mejor de la literatura infantil costarricense.

Esta muestra es un recorrido fascinante por los cuentos, poemas e ilustraciones que han inspirado a generaciones. Los visitantes podrán conocer más sobre autores emblemáticos, explorar ediciones originales y redescubrir personajes entrañables que forman parte de la identidad cultural del país.

Ideal para familias, maestros y jóvenes lectores, la exposición promete despertar la curiosidad y el amor por los libros desde una mirada lúdica y participativa. Más información: bibliotecanacional@sinabi.go.cr o al teléfono 2257‑4814

Un viaje por la literatura infantil costarricense que invita a familias, docentes y pequeños lectores a redescubrir cuentos, ilustraciones y personajes que han marcado generaciones. (Rafael Pacheco Granados)

Talleres de vacaciones Juegos al aire libre (Museo Nacional)

Del 13 al 23 de enero, el Museo Nacional invita a participar en sus talleres gratuitos de vacaciones, diseñados para fomentar la creatividad y el aprendizaje a través del juego.

El taller Juegos al aire libre rescata tradiciones costarricenses como la cuerda, la rayuela, el trompo y otros juegos populares que han unido a generaciones. Estas dinámicas buscan que los niños y niñas se desconecten de las pantallas, compartan con nuevos amigos y descubran el valor del juego como herramienta para aprender, convivir y disfrutar del entorno natural.

Los talleres combinan experiencias presenciales y virtuales sobre arqueología, biodiversidad, arte e historia, con actividades interactivas y didácticas adaptadas a cada edad. El cupo es de 25 personas por sesión, disponible el mismo día del taller. Se recomienda asistir con ropa cómoda, hidratación y merienda, listos para moverse y divertirse.

Niños y niñas recuperan los juegos tradicionales costarricenses mientras aprenden, se mueven y hacen nuevos amigos en un ambiente seguro, creativo y lleno de diversión. (Wikimedia )

Taller de teatro de sombras (Biblioteca Pública de Zaragoza)

El 13 de enero, de 2 p. m. a 4 p. m., los pequeños artistas podrán vivir una tarde mágica en el Taller de teatro de sombras, organizado en la Biblioteca Pública de Zaragoza.

Durante la actividad, los participantes crearán sus propios personajes y escenarios utilizando mucha imaginación. Guiados por expertos, aprenderán sobre narración visual, juego escénico y el poder de contar historias sin palabras.

Una excelente oportunidad para desarrollar la expresión artística y la confianza en sí mismos. La actividad requiere de inscripción al WhatsApp 2453‑2236.

Una tarde para dar vida a personajes y escenarios en un teatro de sombras donde la imaginación, la expresión artística y las historias sin palabras son las protagonistas. (Archivo)

Tarde de juegos de mesa (Biblioteca Pública de Zaragoza)

El jueves 15 de enero, de 2 p. m. a 4 p. m., llega una imperdible tarde de juegos de mesa, ideal para que los niños y niñas disfruten de una jornada alegre y colaborativa.

La Biblioteca Pública de Zaragoza, en Palmares, ofrecerá una variedad de juegos clásicos y modernos, tales como dominó, jenga, memoramas y rompecabezas, orientados a promover la convivencia, el trabajo en equipo y las habilidades sociales.

Además, los encargados de la biblioteca acompañarán a los niños durante la jornada, fomentando el juego limpio y la empatía. Es una actividad perfecta para hacer nuevos amigos y aprender mientras se divierten. La inscripción es obligatoria a través del WhatsApp 2453‑2236.

En Rincón de Zaragoza, Palmares, los niños podrán disfrutar de una jornada de juegos de mesa para compartir, reír y fortalecer habilidades sociales, en la que cada partida se convierte en una oportunidad para aprender y hacer nuevos amigos. (Archivo)

Taller de programación y robótica desde el juego (Biblioteca Pública de Heredia)

El 19 de enero, de 2 p. m. a 4 p. m., la Biblioteca Pública de Heredia abrirá un espacio para los amantes de la tecnología con el taller gratuito de programación y robótica. En esta experiencia práctica, los participantes aprenderán a construir y programar pequeños robots que se mueven, responden a órdenes y realizan tareas básicas.

Todo se desarrollará en un ambiente lúdico, donde el juego es la herramienta principal para desarrollar el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo colaborativo. Los asistentes se sorprenderán de cómo un simple bloque de código se convierte en movimiento real, despertando la curiosidad por el mundo de la robótica. Los interesados deben realizar una inscripción previa al 2237‑8043.

Los niños podrán explorar el mundo de la robótica y la programación construyendo pequeños robots, descubriendo cómo la lógica y la creatividad pueden convertir ideas en movimiento. (Lilly Arce Robles.)

Charla sobre protección animal (Biblioteca Pública de Heredia)

El 20 de enero, de 10:30 a. m. a 12 p. m., la Biblioteca Pública de Heredia ofrecerá una charla educativa sobre protección y bienestar animal, pensada especialmente para un público infantil.

Los participantes aprenderán sobre maltrato animal, tenencia responsable, leyes nacionales y acciones para cuidar a las mascotas.

Esta actividad busca sembrar conciencia y valores desde la infancia, formando futuras generaciones comprometidas con el bienestar animal. Para más información, los interesados se pueden comunicar al 2237‑8043.