¿Cuándo inicia el curso lectivo del 2026? MEP presentó calendario escolar para el próximo año

El inicio de curso lectivo se retrasará dos semanas el próximo año, pero la salida también será más tarde

El curso lectivo del 2026, iniciará dos semanas después de lo usual, debido a que los educadores tendrán dos semanas de capacitación al inicio del ciclo.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó este viernes el calendario escolar para el próximo año e informó que del 9 al 20 de febrero, más de 90.000 funcionarios participarán en procesos de capacitación, por lo que las clases comenzarán hasta el lunes 23 de febrero.

Las vacaciones de medio período se disfrutarán entre el 6 y el 17 de julio y el curso lectivo finalizará el 9 de diciembre.

Según el detalle brindado por el ministerio, esa formación se realizará en coordinación con las organizaciones sindicales que forman parte de la Junta Paritaria (SEC, ANDE, APSE y SITRACOME).

Las actividades de formación que recibirán los educadores durante esas dos semanas, comprenden 10 temáticas formativas, organizadas por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS), en coordinación con las direcciones nacionales y regionales, sindicatos, universidades, ministerios y el Instituto Nacional de Aprendizaje.

Los contenidos incluyen: fortalecimiento de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas; innovación pedagógica y aprendizaje activo; convivencia, respeto y cultura institucional; liderazgo positivo de los equipos directivos; inclusión educativa y atención a la diversidad; salud mental, autocuidado y manejo del estrés; habilidades blandas y motivación estudiantil; prevención de la violencia; educación ambiental y sostenibilidad; y seguridad y protección de riesgos (SUGURED).

Adicionalmente los espacios contemplan formación en neuroeducación, evaluación para el aprendizaje, uso responsable de la inteligencia artificial y herramientas tecnológicas, Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA), lineamientos, gestión de comedores escolares, alimentación saludable, y capacitación diferenciada para territorios indígenas, así como módulos especializados para el personal de seguridad y las juntas de educación.

Según el MEP con este plan se busca fortalecer las capacidades de los docentes en más de 10 áreas y evitar interrupciones disperas del curso. (Rafael Pacheco Granados)

El MEP justificó la medida en que esta se fundamenta en análisis internacionales, así como la necesidad de “potenciar las capacidades docentes y directivas” desde el inicio del curso lectivo, con el fin de que todo el personal tenga desde el principio los objetivos claros y criterios homogéneos.

La entidad aseguró que con esto se lograría optimizar el inicio de curso, reducir la improvisación, unificar criterios y disminuir la carga de capacitaciones dispersas durante el año.