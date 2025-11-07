El País

¿Cuándo inicia el curso lectivo del 2026? MEP presentó calendario escolar para el próximo año

Educadores tendrán dos semanas de capacitación al inicio de año, clases empezarán más tarde de lo usual

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Niños hacen fila en patio escolar para saludar a su maestra. Llevan sus bultos.
El inicio de curso lectivo se retrasará dos semanas el próximo año, pero la salida también será más tarde (Cortesía MEP /Foto:)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Curso lectivo 2026Inicio de clasesMEP
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.