¿Cuándo inicia el curso lectivo del 2026? MEP presentó calendario escolar para el próximo año

El curso lectivo del 2026, iniciará dos semanas después de lo usual, debido a que los educadores tendrán dos semanas de capacitación al inicio del ciclo.
El Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó este viernes el calendario escolar para el próximo año e informó que del 9 al 20 de febrero, más de 90.000 funcionarios participarán en procesos de capacitación, por lo que las clases comenzarán hasta el lunes 23 de febrero.
Las vacaciones de medio período se disfrutarán entre el 6 y el 17 de julio y el curso lectivo finalizará el 9 de diciembre.
Según el detalle brindado por el ministerio, esa formación se realizará en coordinación con las organizaciones sindicales que forman parte de la Junta Paritaria (SEC, ANDE, APSE y SITRACOME).
Las actividades de formación que recibirán los educadores durante esas dos semanas, comprenden 10 temáticas formativas, organizadas por el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDP-UGS), en coordinación con las direcciones nacionales y regionales, sindicatos, universidades, ministerios y el Instituto Nacional de Aprendizaje.
Los contenidos incluyen: fortalecimiento de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas; innovación pedagógica y aprendizaje activo; convivencia, respeto y cultura institucional; liderazgo positivo de los equipos directivos; inclusión educativa y atención a la diversidad; salud mental, autocuidado y manejo del estrés; habilidades blandas y motivación estudiantil; prevención de la violencia; educación ambiental y sostenibilidad; y seguridad y protección de riesgos (SUGURED).
Adicionalmente los espacios contemplan formación en neuroeducación, evaluación para el aprendizaje, uso responsable de la inteligencia artificial y herramientas tecnológicas, Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA), lineamientos, gestión de comedores escolares, alimentación saludable, y capacitación diferenciada para territorios indígenas, así como módulos especializados para el personal de seguridad y las juntas de educación.
El MEP justificó la medida en que esta se fundamenta en análisis internacionales, así como la necesidad de “potenciar las capacidades docentes y directivas” desde el inicio del curso lectivo, con el fin de que todo el personal tenga desde el principio los objetivos claros y criterios homogéneos.
La entidad aseguró que con esto se lograría optimizar el inicio de curso, reducir la improvisación, unificar criterios y disminuir la carga de capacitaciones dispersas durante el año.