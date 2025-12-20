Calendario del MEP 2026: fechas de inicio de clases, vacaciones, cierre de lecciones y actos de graduación

El Ministerio de Educación Pública definió el calendario oficial del curso lectivo 2026, que establece las fechas de inicio y cierre de clases, vacaciones y actos de graduación. Foto: Cortesía MEP

El Ministerio de Educación Pública (MEP) definió el calendario oficial del curso lectivo 2026, con las fechas clave que marcarán el año escolar en escuelas y colegios del país.

Las lecciones iniciarán el lunes 23 de febrero y concluirán el 9 de diciembre de 2026. Previo al arranque de clases, el MEP programó una capacitación obligatoria nacional para el personal docente, que se realizará del 9 al 20 de febrero de 2026.

Este proceso de formación estará dirigido a docentes, personal directivo y administrativo de los centros educativos y de las direcciones regionales.

Pruebas de ampliación

Entre el 9 y el 13 de febrero de 2026 se aplicará la segunda prueba de ampliación correspondiente al curso lectivo 2025, para los distintos niveles educativos de la Educación General Básica (EGB), el ciclo diversificado y sus equivalentes en las modalidades de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA).

Juegos Deportivos Estudiantiles

El 23 de febrero de 2026 también marcará el inicio del Programa de Juegos Deportivos Estudiantiles, con la apertura de los procesos de inscripción y divulgación, así como el arranque de las eliminatorias deportivas de la etapa institucional del primer bloque de disciplinas.

Fechas de receso y actividades especiales

El calendario del MEP contempla los siguientes períodos y actividades destacadas:

Semana Santa: del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 .

del . Festival Estudiantil de las Artes: del 27 de abril al 5 de junio de 2026 , correspondiente a la etapa inicial previa a los encuentros nacionales.

del , correspondiente a la etapa inicial previa a los encuentros nacionales. Vacaciones de medio período: del 6 al 17 de julio de 2026 .

del . Semana Cívica: del 9 al 15 de setiembre de 2026, con motivo de las fiestas patrias.

Educación abierta y admisiones especiales

En el caso del Bachillerato por Madurez Suficiente, el MEP definió dos convocatorias para 2026:

Convocatoria 01-2026: aplicación los días 12, 18 y 19 de abril de 2026 .

aplicación los días . Convocatoria 02-2026: aplicación los días 30 de agosto, 5 y 6 de setiembre de 2026.

Además, del 3 de agosto al 25 de setiembre de 2026 se desarrollará el proceso de admisión a los Colegios Científicos Costarricenses.

Cierre del curso lectivo y graduaciones

El curso lectivo 2026 finalizará el 9 de diciembre, mientras que los actos de graduación para las personas estudiantes que egresan de los distintos ciclos educativos se realizarán los días 10 y 11 de diciembre de 2026.