El País

Calendario del MEP 2026: fechas de inicio de clases, vacaciones, cierre de lecciones y actos de graduación

MEP definió las principales fechas del curso lectivo 2026

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
80 estudiantes de undécimo año del Liceo de Higuito, en Desamparados, fueron de los primeros en aplicar la Prueba Nacional Estandarizada de Lenguas. Foto: Cortesía MEP
El Ministerio de Educación Pública definió el calendario oficial del curso lectivo 2026, que establece las fechas de inicio y cierre de clases, vacaciones y actos de graduación. Foto: Cortesía MEP







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MEPCalendario MEP 2026Fecha de inicio de clasesColegios y escuelas
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.