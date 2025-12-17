MEP: Estudiantes que reprobaron pruebas nacionales deberán repetir todos los exámenes aunque les haya ido bien en varias materias

Padres de familia están preocupados por la forma en que sus hijos deben repetir las pruebas nacionales estandarizadas del MEP.

Los estudiantes de último año de primaria y secundaria que reprobaron las Pruebas Nacionales Estandarizadas deberán repetir todos los exámenes en la convocatoria de febrero del 2026, aunque hayan obtenido altos puntajes en varias materias.

Con estas evaluaciones sumativas, implementadas en el 2023, no se debe presentar solamente el examen en el que se obtuvo la menor puntuación, porque la prueba está constituida como un todo.

Así está estipulado en el artículo 79 del Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) del Ministerio de Educación Pública (MEP), el cual detalla: “La persona estudiante que deba realizar la Prueba Nacional Estandarizada en la convocatoria de reprogramación y/o ampliación, deberá aplicar, sin excepción, todos los componentes de la prueba, puesto que la prueba se concibe como una sola y no por asignaturas”, detalla la información.

El MEP llama componente a las materias. En el caso de primaria, los componentes son Español, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias; mientras que en secundaria son los mismos más Educación Cívica.

La Nación consultó a Alvaro Artavia Medrano, encargado de la Dirección de Gestión y Evaluación de Calidad del MEP sobre este tema que ha preocupado a madres y padres de familia, quienes cuestionan que sus hijos deban realizar todos los exámenes de nuevo.

Este medio conoció el caso de una escolar, quien reprobó las pruebas nacionales. En los resultados compartidos por su madre, quien solicitó el resguardo de su identidad, se evidencia como a la niña le fue mejor en la prueba de Matemáticas que en las otras tres asignaturas. La mamá considera que no tiene sentido que, si la niña salió bien en ese componente, igualmente deba repetir todos los exámenes en febrero del 2026.

Al respecto, el funcionario del MEP dijo:

“Tanto para efectos positivos como para efectos negativos, como podría ser el que usted me señala, de que habiendo salido bien en algún componente, usted va a repetirlo, las pruebas no se pueden considerar solas o aisladas por asignaturas”.

El MEP da el reporte de la nota de las pruebas como un todo y no por materia individual. En primaria, la nota globlal sería de 140 puntos, pues cada componente consta de 35 ítems. En el caso de secundaria, cada examen incluye 40 preguntas para un total de 200 puntos.

MEP defiende sus pruebas

Desde el 2023, la institución aplica estas pruebas que tienen efecto compensatorio, esto significa que el resultado final depende del promedio de todos los componentes (materias).

Si un estudiante sale muy bien en Estudios Sociales y pésimo en Matemáticas, es posible que apruebe si los puntos de todos los exámenes suman la nota mínima.

Cuando se le reiteró al funcionario del MEP la consulta de cuál es el sentido de tener que hacer los exámenes en los que el alumno salió bien, insistió que los componentes no tienen resultados individuales.

También, dijo que si el alumno reprobado alcanza el resultado mínimo en una materia (como el caso de la estudiante que salió bien en matemáticas, pero no tanto en los otros componentes), esto no significa que tenga las fortalezas.

La nota final de los estudiantes se calcula sumado el porcentaje obtenido en las pruebas más la nota de presentación.

Álvaro Artavia sostuvo que las áreas en las que se tienen que reforzar deben concebirse de una manera integral.

Este es un ejempl de como el MEP presenta los resultados de las pruebas nacionales sumativas. El resultado final es la sumatoria de todos los componentes.

En el 2026, las pruebas serían individuales

A partir del 2026, las pruebas nacionales cambiarían: el ministro de Educación, Leonardo Sánchez Hernández, afirmó que las nuevas serán más robustas.

En agosto, el X Informe del Estado de la Educación calificó estas pruebas nacionales como de baja calidad técnica. El funcionario comentó que las pruebas evaluadas fueron las del 2023 y que “es importante entender que el informe habla de baja dificultad y que no se puede equiparar baja dificultad con baja calidad”.

Desde que estas pruebas nacionales empezaron a aplicarse, fueron criticadas por diferentes autoridades educativas, en parte por la manera en la que las pruebas diagnósticas presentan los resultados clasificando el desempeño de los estudiantes en niveles básico, intermedio y avanzado. Artavia comentó que este 2025 tienen un diagnóstico más robusto que en el 2023 y 2024.

Este año, las pruebas nacionales tenían un peso del 50% en la nota.

Grupos de padres, madres y encargados de estudiantes acudieron al MEP para reclamar; sin embargo, tras un análisis, la institución determinó que no aplicaría ninguna curva de ajuste.