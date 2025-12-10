El País

¿Su hijo no pasó las Pruebas Nacionales? Aquí las fechas y prácticas para prepararse

MEP resolvió que no modificará notas ni aplicará curvas de ajuste

Por Fernanda Matarrita Chaves
Estudiante costarricense frente a una computadora realizando pruebas nacionales en formato digital.
Este 2025, el MEP aplicó a escolares y colegiales, entre setiembre y noviembre, las pruebas nacionales estandarizadas. Tras recibir diferentes reclamos, la institución decidió que quienes perdieron los exámenes, deberán ir a convocatoria.







Pruebas nacionalesPruebas Nacionales EstandarizadasMEP
