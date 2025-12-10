¿Su hijo no pasó las Pruebas Nacionales? Aquí las fechas y prácticas para prepararse

Este 2025, el MEP aplicó a escolares y colegiales, entre setiembre y noviembre, las pruebas nacionales estandarizadas. Tras recibir diferentes reclamos, la institución decidió que quienes perdieron los exámenes, deberán ir a convocatoria.

Luego de recibir reclamos de padres, madres y estudiantes de último año de primaria y secundaria que reprobaron las Pruebas Nacionales Estandarizadas, el Ministerio de Educación Pública (MEP) decidió que no modificará notas ni aplicará curvas de ajuste, lo que significa que los alumnos que no alcanzaron la nota mínima, tendrán que ir a convocatoria.

Según el MEP, se resolvió no hacer ningún ajuste después de que un equipo especializado de la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC) y la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) realizara “una revisión exhaustiva” de todas las pruebas aplicadas y concluyeran que las evaluaciones cumplen con estándares de calidad técnica, que no existen errores, ambigüedades ni doble respuesta.

Asimismo, determinaron que las calificaciones se ajustan a los lineamientos del Consejo Superior de Educación (CSE).

La institución comunicó las fechas en las que se realizarán los exámenes de ampliación. Todas quedan para el 2026.

Primaria: 9 al 13 de febrero, de 7 a. m. a 9 a. m.

Lenguas Extranjeras: 12 y 13 de febrero.

Secundaria: 16 al 20 de marzo, de 7 a.m. a 9 a.m.

“Todas las personas estudiantes que no alcanzaron la calificación mínima tienen derecho a realizar la convocatoria de ampliación, una oportunidad adicional para reforzar aprendizajes y demostrar nuevamente sus competencias”, aseguró el ministerio de Educación la tarde del 9 de noviembre.

Prácticas para la convocatoria

Los estudiantes podrán prepararse para las pruebas de convocatoria con prácticas para las diferentes materias. Los ejercicios, tanto para primaria como secundaria, están disponibles en el siguiente enlace:

https://dgec.mep.go.cr/items-de-practica-2025/

Último año de estas pruebas nacionales

Este 2025, las pruebas nacionales tenían un peso del 50% del total de la nota y será el último año en el que se realicen, según el ministro Leonardo Sánchez Hernández, las nuevas, que se aplicarían a partir del 2026,“serán más robustas”.

El X Informe del Estado de la Educación calificó estas pruebas nacionales como de baja calidad técnica.