Esta es la decisión del MEP tras reclamo de estudiantes que reprobaron las pruebas nacionales

Este año, la prueba nacional tenía un peso del 50% de la nota.

Luego de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) recibiera a padres y madres que reclamaron por la reprobación de sus hijos en las Pruebas Nacionales Estandarizada Sumativas, la institución tomó una decisión tras atender “las inquietudes de las familias”.

El MEP determinó que los estudiantes de último año de primaria y secundaria que reprobaron los exámenes deberán ir a convocatoria.

La institución informó que un equipo especializado de la Dirección de Desarrollo Curricular (DDC) y la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad (DGEC) realizó “una revisión exhaustiva” de todas las pruebas aplicadas y concluyeron que las evaluaciones cumplen con estándares de calidad técnica, que no existen errores, ambigüedades ni doble respuesta.

Asimismo, determinaron que las calificaciones se ajustan a los lineamientos del Consejo Superior de Educación (CSE).

“Todas las personas estudiantes que no alcanzaron la calificación mínima tienen derecho a realizar la convocatoria de ampliación, una oportunidad adicional para reforzar aprendizajes y demostrar nuevamente sus competencias”, comunicó el ministerio esta tarde.

El MEP reiteró que la nota final se determinó sumando el porcentaje obtenido en la prueba y la nota de presentación de cada estudiante. Además, recordó que el resultado de una evaluación no se define en un solo día.

Este 2025, las pruebas nacionales tenían un peso del 50% del total de la nota y será el último año en el que se realicen, según el ministro Leonardo Sánchez Hernández, las nuevas, que se aplicarían a partir del 2026, “serán más robustas”.

El X Informe del Estado de la Educación calificó las pruebas nacionales como de baja calidad técnica.

¿Cuándo son las fechas de convocatoria?

•​Primaria: 9 al 13 de febrero, de 7 a.m. a 9 a.m.

•​Lenguas Extranjeras: 12 y 13 de febrero.

•​Secundaria: 16 al 20 de marzo, de 7 a.m. a 9 a.m.

“Los aprendizajes se construyen de manera progresiva a lo largo del año, con el trabajo conjunto de docentes, familias, directores y estudiantes. La prueba diagnóstica aplicada en marzo permitió identificar fortalezas y áreas de mejora, orientando el proceso de enseñanza y aprendizaje durante todo el ciclo lectivo”, agregaron en un comunicado de prensa.