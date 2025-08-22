Una infancia robada: el motivo que llevó a Millie Bobby Brown de ‘Stranger Things’ a ser madre a los 21 años

Millie Bobby Brown adoptó una niña a los 21 años. Su experiencia como actriz infantil habría influido en su decisión, según un diario británico.

Millie Bobby Brown y su esposo, el modelo Jake Bongiovi, sorprendieron al anunciar en redes sociales que adoptaron una niña. La actriz de 21 años compartió la noticia en una publicación en conjunto con su pareja, con quien ya se le vio paseando a la bebé en la ciudad de East Hampton.

El anuncio coincidió con la publicación de un reportaje del diario británico Daily Mail, que atribuyó la decisión de la actriz a su infancia marcada por el trabajo en la industria del entretenimiento.

Millie alcanzó la fama a los 12 años gracias a su papel como Eleven en la primera temporada de Stranger Things. Sin embargo, ya había trabajado desde los 8 en otras producciones como Once Upon a Time in Wonderland, NCIS y Modern Family.

La artista nació en España y vivió en Inglaterra hasta que su familia se trasladó a Estados Unidos. Durante su niñez recibió clases en una escuela de Orlando, Florida, pero luego fue educada en casa por su madre, mientras trabajaba como actriz.

Según la publicación, en una entrevista con la revista Vanity Fair, Brown indicó que su crecimiento profesional tuvo consecuencias en su vida personal. Reconoció que no contaba con muchas amistades y que su desarrollo social fue limitado al no asistir a una escuela convencional.

Brown comenzó su relación con Jake Bongiovi en 2021. En abril de 2023 anunciaron su compromiso y en mayo de 2024 se casaron.

Este 21 de agosto, ambos compartieron en redes sociales que adoptaron a una niña. En el mensaje expresaron entusiasmo por iniciar esta etapa como padres y pidieron privacidad para disfrutarla en paz.

En marzo anterior, durante una entrevista en el pódcast Smartless, la actriz ya había manifestado su interés en tener una familia. Explicó que su mamá fue madre a los 21 años y su padre a los 19.

Añadió que deseaba una familia numerosa, al igual que ella y su esposo, quienes tienen tres hermanos cada uno.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.