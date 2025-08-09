De niña actriz a estrella: la hija de Ben Stiller que triunfa en Netflix y Broadway

A los 23 años, Ella Stiller combina cine, teatro y TV, y deja atrás la sombra de su famoso apellido.

A los 23 años, Ella Olivia Stiller dejó de ser “la hija de” para brillar por sí misma. La actriz, nacida el 9 de abril de 2002 en Los Ángeles y criada en Nueva York, debutó en el cine a los 8 años y hoy combina trabajos en Netflix, teatro Off Broadway y televisión. Es hija del actor y director Ben Stiller y de la actriz Christine Taylor, y hermana de Quilin Dempsey, de 20 años.

Su infancia transcurrió entre rodajes y bandas sonoras de musicales como Hair, Jesucristo Superstar y Los Miserables. Durante la escuela participó en obras teatrales y, a los 8 años, prestó su voz para la película animada Megamente (2010). Cuatro años después apareció en Una noche en el museo 3 y, en 2018, participó en la serie Fuga en Dannemora, dirigida por su padre.

En 2020 dio un salto de popularidad con El Halloween de Hubie, junto a Adam Sandler. Este año actuó en Happy Gilmore 2, que se convirtió en la película más vista de Netflix a nivel mundial con 40,8 millones de visualizaciones.

Graduada en Julliard y debut Off BroadwayEn mayo de 2024 se graduó de la Licenciatura en Bellas Artes en Actuación en Julliard, una de las escuelas más prestigiosas del mundo.

Tras meses de audiciones, en junio debutó en el circuito Off Broadway con la obra Dilaria en el teatro DR2, compartiendo escenario con Christopher Briney y Chiara Aurelia. La producción, escrita por Julia Randall y dirigida por Alex Keegan, cerrará este 8 de agosto con localidades agotadas.

Vínculo familiar y legado actoral

Ella mantiene una fuerte conexión con su padre y con sus abuelos Jerry Stiller y Anne Meara, ambos actores. Reconoce que, aunque en su adolescencia tuvo reclamos hacia Ben Stiller por su ausencia, la relación se fortaleció con el tiempo. Sus padres nunca la obligaron a seguir sus pasos, pero apoyaron su vocación.

Recientemente interpretó a Mia en la tercera temporada de And Just Like That, spin-off de Sex and The City. Su próximo trabajo será Driver’s Ed, dirigida por Bobby Farrelly, sobre un grupo de adolescentes que roba un automóvil para ayudar a un amigo.

Ella Stiller aspira a protagonizar un musical en Broadway y a interpretar obras de Chéjov y Shakespeare.

Rumores apuntan a que podría sumarse a la tercera temporada de Severance, serie que dirige su padre, aunque no hay confirmación. Con una carrera que avanza en teatro, cine y televisión, busca consolidarse más allá de su apellido.

