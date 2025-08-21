Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dan la bienvenida a su primera hija

Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi hicieron el importante anuncio por medio de sus redes sociales.

La actriz Millie Bobby Brown, reconocida por su papel protagónico en la serie Stranger Things, y su esposo Jake Bongiovi, modelo e hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi, anunciaron que recientemente dieron la bienvenida a su primera hija.

Según detallaron los artistas, se trata de una adopción.

“Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad, en paz y privacidad“, escribió la pareja.

‘Van a ser geniales juntos’

Millie, de 21 años, y Jake, de 23, contrajeron matrimonio en mayo de 2024 durante una ceremonia secreta, alejada del ojo público y de los paparazzi. Antes de casarse, la pareja mantuvo un noviazgo de dos años.

Su historia comenzó en Instagram y, en 2022, hicieron su primera aparición pública en la alfombra roja de los premios BAFTA.

Frente a las críticas que recibieron por casarse a una edad temprana, Jon Bon Jovi salió en defensa de la pareja y recordó su propia historia de amor con Dorothea, con quien se casó en 1989 tras haberse conocido en la adolescencia.

Respecto a su nuera, considerada una de las jóvenes promesas de Hollywood, el cantante declaró: “La conocí durante el último año. Trabaja muy duro y ella y Jake crecerán juntos a su manera. Es una versión acelerada de lo que pasé hace 40 años y creo que, con el apoyo de la familia que los rodea, van a ser geniales juntos”.

Millie bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en mayo del 2024. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

