Un proyecto podría reunir en pantalla a Brad Pitt y Jennifer Aniston a 20 años de su divorcio

Un rumor que resonó en Hollywood en los últimos días apunta a la posibilidad de que Brad Pitt y Jennifer Aniston, quienes fueron la “pareja dorada” de la industria, puedan volver a trabajar juntos en la pantalla.

Fuentes cercanas a ambos actores indicaron que considerarían esta opción si surgiera un proyecto con los roles adecuados, lo que marcaría un cambio significativo en su relación tras su separación en el 2005.

La hipotética colaboración no implicaría, según se especula, que interpretaran una relación amorosa en la ficción. “Probablemente no interpretarían una relación amorosa en pantalla, pero aceptarían aparecer juntos si los personajes lo justifican”, precisó una persona según el portal Daily Mail.

La separación de Pitt y Aniston en el 2005 fue uno de los escándalos más sonados del espectáculo mundial, generado por el incipiente romance entre el actor y Angelina Jolie durante el rodaje de la película Sr. y Sra. Smith.

En aquel entonces, el matrimonio de las estrellas de Hollywood, que había durado cinco años, se consideraba un modelo de estabilidad y éxito en la cultura popular estadounidense.

Pero la presión mediática fue extrema, ya que paparazzis sobrevolaban los sets en helicópteros y se interceptaban comunicaciones en busca de información sobre el vínculo de Pitt y Jolie.

Se llegó a estimar que una sola fotografía de la pareja podía alcanzar un valor de $ 300.000. Aunque la actriz negó cualquier infidelidad, una polémica producción fotográfica titulada "Domestic Bliss", en la que posaba con su compañero de rodaje, alimentó aún más el escándalo.

En ese período, Aniston llegó a expresar en una entrevista que su exmarido “actuaba como si le faltara ‘una sensibilidad especial’”, una frase que resonó por años.

Sin embargo, el paso del tiempo transformó la dinámica entre quienes estuvieron casados y la distancia entre ambos se hizo evidente durante años, pero lograron reconstruir un vínculo cordial y hoy mantienen una relación amistosa.

Un punto de inflexión clave para restablecer el contacto fue la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie, según indicó el círculo íntimo de Aniston.

Este cambio quedó en evidencia con el reencuentro afectuoso de la expareja en la ceremonia de los Premios SAG 2020, un evento que no pasó desapercibido para la prensa internacional.

Actualmente, ambos rehicieron sus vidas sentimentales: Jennifer Aniston mantiene una relación con Jim Curtis, un hipnoterapeuta presentado por amigos que muestra constantemente su entusiasmo por la relación, y el entorno de la actriz cree que él podría ser “el indicado”, a pesar de llevar solo un año juntos.

Por su parte, Brad Pitt está en pareja desde hace tres años con Inés de Ramon, quien anteriormente estuvo vinculada al actor Paul Wesley.

Las fuentes cercanas a los actores sugieren que, más allá de la posibilidad de compartir pantalla, también contemplarían “encuentros sociales junto a sus actuales parejas”, tal como señaló Daily Mail. De esta manera, existe un ambiente de cordialidad que parecía impensable hace dos décadas.