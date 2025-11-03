El nuevo amor de Jennifer Aniston ya es oficial y apareció en redes con una dedicatoria inesperada

Jennifer Aniston confirmó su relación con Jim Curtis al publicar una foto en redes por el cumpleaños del coach.

Jennifer Aniston confirmó públicamente su relación con Jim Curtis al publicar por primera vez una imagen junto a él. La fotografía apareció en su cuenta oficial de Instagram como parte de una felicitación de cumpleaños.

En la imagen, Aniston aparece abrazada a Curtis. Ambos tienen los dedos entrelazados y ella se muestra detrás de su pareja. La publicación incluyó un mensaje breve: “Feliz cumpleaños, mi amor. Precioso”, acompañado por un emoji de corazón.

Curtis es coach de relaciones e hipnoterapeuta. La publicación marcó el primer reconocimiento explícito de su vínculo sentimental.

La pareja se hizo visible por primera vez en julio, cuando fue fotografiada durante un viaje a España. En esa ocasión, se encontraban en compañía del actor Jason Bateman.

En agosto, Aniston y Curtis compartieron una cena doble con Courteney Cox y su pareja, el músico Johnny McDaid.

Un mes después, cámaras captaron nuevamente a la actriz y su novio paseando juntos por las calles de Nueva York.

Antes de la publicación de cumpleaños, Aniston ya había compartido una imagen de Curtis, pero sin mencionar la relación. Esto ocurrió en un resumen visual del verano que incluyó fotos con varias celebridades como Sandra Bullock, Courteney Cox y Adam Sandler.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.