El nuevo amor de Jennifer Aniston ya es oficial y apareció en redes con una dedicatoria inesperada

La relación entre Jennifer Aniston y Jim Curtis tomó fuerza desde julio, cuando fueron vistos juntos en España con Jason Bateman

Por O Globo / Brasil / GDA
Jennifer Aniston confirmó su relación con Jim Curtis al publicar una foto en redes por el cumpleaños del coach.
Jennifer Aniston confirmó su relación con Jim Curtis al publicar una foto en redes por el cumpleaños del coach. (AFP/Instagram: @jenniferaniston)







