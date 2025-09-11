Viva

Jennifer Aniston confesó cuál es la comida latina que la hace romper su dieta

La actriz de Friends confesó que la comida mexicana forma parte importante de su dieta, pese a su estricta rutina de salud y bienestar

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Jennifer Aniston rompe su dieta cada semana por un platillo mexicano que la hace feliz: los nachos. También prepara enchiladas y guacamole.
Jennifer Aniston rompe su dieta cada semana por un platillo mexicano que la hace feliz: los nachos. También prepara enchiladas y guacamole. (Jennifer Aniston/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJennifer AnistonMéxico
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.