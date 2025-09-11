Jennifer Aniston confesó cuál es la comida latina que la hace romper su dieta

Jennifer Aniston rompe su dieta cada semana por un platillo mexicano que la hace feliz: los nachos. También prepara enchiladas y guacamole.

Jennifer Aniston, reconocida mundialmente por su papel en la serie Friends, mantiene una rutina estricta de ejercicio y alimentación. Sin embargo, hay una comida latina que rompe con todos sus esquemas: los nachos.

La actriz ha sido enfática al señalar que su bienestar físico y mental es una prioridad. Por ello, sigue una dieta alta en proteínas y vegetales, pero permite una excepción semanal para darse un gusto. En su caso, ese antojo suele tener sabor mexicano.

Jennifer Aniston y su debilidad por los nachos

La estrella de Hollywood ha confesado que los nachos son su comida reconfortante favorita. Incluso aseguró que, en una ocasión, habría estado dispuesta a comerlos del suelo. Esta confesión se dio durante una entrevista en la que compartió su versión saludable del platillo, elaborada con tortillas fritas en aceite de coco.

Pese a su compromiso con una alimentación balanceada, Aniston no considera que la comida mexicana sea una “comida trampa”, ya que, según explicó, puede prepararse de forma saludable y con ingredientes nutritivos.

Enchiladas, guacamole y una celebración peculiar

Además de los nachos, Jennifer Aniston también disfruta del guacamole y las enchiladas. De hecho, ha incorporado estos platillos en una de sus celebraciones más peculiares: el Friendsgiving, una reunión con amigos un día antes del Día de Acción de Gracias.

En una entrevista televisiva con Jimmy Kimmel, el presentador le sugirió que modificara el tradicional menú estadounidense por algo diferente. Ella aceptó el reto y compartió una fotografía en sus redes sociales donde aparecía a punto de hornear una bandeja de enchiladas rojas con queso. Incluso colocó un cartel que decía: “Ok, Jimmy, aquí están tus Friendsgiving enchiladas”.

Una rutina con espacio para el autocuidado

Jennifer Aniston combina su disciplina alimenticia con rutinas matutinas de ejercicio y momentos libres de pantallas y redes sociales. Considera que estas prácticas son parte esencial de su equilibrio emocional y mental.

Aunque su estilo de vida es cuidadoso, demuestra que también existe lugar para los pequeños placeres. Y para ella, esos placeres saben a comida mexicana.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.