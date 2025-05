Jennifer Aniston causa revuelo al compartir número personal en redes sociales y luego borra la publicación

Jennifer Aniston, actriz de 56 años, generó una gran reacción en redes sociales tras publicar, por error, su número de teléfono personal en Instagram.

La actriz compartió el pasado domingo un álbum de imágenes que incluía fotografías de su más reciente fin de semana, donde aparecía uno de sus perros luciendo una placa con el dato de contacto.

El detalle no pasó desapercibido. Sus seguidores rápidamente le advirtieron que el número estaba visible en la fotografía del perro. Algunos usuarios expresaron su preocupación y recomendaron borrar o editar la imagen, destacando el riesgo de exponer información personal en línea.

Comentarios como “¡El teléfono en la foto del perro! Mejor borrar” o “No es tu teléfono el que aparece en la foto del perro, ¿verdad?” se multiplicaron.

Esta fue la fotografía eliminada de la publicación de Jennifer Aniston (@Jennifer Aniston/Instagram)

Aniston no realizó comentarios sobre el incidente, pero eliminó la imagen del perro, dejando el resto de las fotos en la publicación. No se ha confirmado si la exposición del número derivó en llamadas o mensajes no deseados.

Este incidente ocurre semanas después de un hecho aún más grave para la actriz. El pasado 5 de mayo, Jennifer Aniston vivió una intrusión en su casa ubicada en el exclusivo barrio de Bel Air, Los Ángeles.

El individuo, identificado como Jimmy Wayne Carwyle, de 48 años, derribó el portón de la mansión, valorada en $21 millones. Carwyle fue detenido por el equipo de seguridad de la propiedad, quienes esperaron la llegada de la policía para entregar al intruso.

La prensa internacional ha informado que el sujeto enfrentará cargos por sus actos y ha sido vinculado con publicaciones previas en redes sociales, donde hacía referencias obsesivas a Aniston, llegando a llamarla “mi prometida” en una de ellas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.