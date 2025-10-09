La verdad detrás de los rumores: Jennifer Aniston habló sobre su lucha de 20 años para tener hijos

La actriz habló sobre los tratamientos a los que se sometió, las presiones sociales y el impacto que generaron los rumores sobre su maternidad.

Durante 20 años, la actriz Jennifer Aniston enfrentó en silencio un proceso difícil y privado en su intento de convertirse en madre. En declaraciones brindadas a la revista británica Harper’s Bazaar, la estrella de la serie Friends indicó que su historia personal permaneció oculta mientras soportaba críticas públicas.

Explicó que durante esas dos décadas, atravesó diversos tratamientos médicos con el objetivo de tener hijos. Señaló que mientras tanto, soportó una narrativa que la mostraba como una mujer enfocada únicamente en su carrera. Según dijo, esto ocurrió porque nunca habló públicamente sobre sus problemas de salud.

Aniston aseguró que nunca dejó de intentarlo y que, a pesar de su silencio, no era ajena a los rumores que afirmaban que había optado por no formar una familia por decisión propia. Reconoció que este tipo de comentarios sí la afectaron, porque al igual que cualquier persona, tiene emociones.

Con 56 años, la actriz expresó que ya no siente la necesidad de desmentir lo que se dice sobre su vida privada. Señaló que el paso del tiempo le permitió comprender que no necesita validar su verdad frente al público. Considera suficiente que las personas más cercanas a ella conozcan los hechos reales.

En 2022, reveló que se sometió sin éxito a un proceso de fertilización in vitro (FIV). Agregó que le habría gustado congelar sus óvulos cuando era más joven. Recordó que en sus 30 y 40 años experimentó momentos muy complicados, aunque no se arrepiente de lo vivido.

Durante ese período, acudió a distintos métodos, como infusiones tradicionales chinas y tratamientos de medicina reproductiva. Afirmó que dio su mayor esfuerzo para lograr un embarazo, pero finalmente aceptó que ese capítulo de su vida había concluido.

En cuanto a su vida personal, Jennifer Aniston estuvo casada con Brad Pitt entre 2000 y 2005. La separación generó especulaciones sobre una supuesta negativa de ella a tener hijos, en momentos en que Pitt comenzó una relación con Angelina Jolie. Posteriormente, en 2015, contrajo matrimonio con el actor Justin Theroux, relación que se disolvió tres años después.

Desde julio, se le ha relacionado sentimentalmente con Jim Curtis, hipnólogo y asesor de vida. Medios internacionales la han visto junto a él en varias ocasiones en eventos públicos y privados.

LEA MÁS: Amiga que le donó un riñón a Selena Gomez habló por primera vez tras no asistir a su boda

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.