Jennifer Aniston contrata a actriz que le habría generado muchos celos a Angelina Jolie

La llegada de Marion Cotillard a The Morning Show revive un conflicto pasado entre Brad Pitt, Angelina Jolie y Jennifer Aniston.

La actriz francesa Marion Cotillard se incorporará a la cuarta temporada de The Morning Show, serie producida y protagonizada por Jennifer Aniston. El nuevo capítulo de la producción se estrenará el 17 de setiembre.

La noticia, divulgada por la periodista Alison Boshoff en el diario británico Daily Mail, generó atención por una razón adicional: Cotillard fue señalada como la persona que más incomodó a Angelina Jolie durante su matrimonio con Brad Pitt.

El Daily Mail informó que, según comentarios en Hollywood, Marion Cotillard ha sido la única mujer que provocó celos intensos en Angelina Jolie. Algunas interpretaciones apuntan a que la reciente colaboración entre Jennifer Aniston y la actriz francesa podría sugerir que Aniston no ha superado su ruptura con Pitt ni perdonado a Jolie por su intervención en ese matrimonio.

El medio británico citó fuentes que consideran que Cotillard sería la mujer que Jolie más rechaza y que ese episodio fue la única ocasión en la que mostró signos visibles de celos.

LEA MÁS: Julia Roberts reveló a quiénes invitaría a su noche ideal, pero dejó fuera a una figura de Hollywood

Según las fuentes consultadas por Boshoff, Cotillard habría provocado tensiones entre Pitt y Jolie mientras filmaban juntos el drama Aliados (2016), dirigido por Robert Zemeckis. En esta producción, ambos interpretaron a espías que desarrollaban una relación en plena Segunda Guerra Mundial.

La francesa, reconocida por su papel en La Vie en Rose (2007), con el que ganó el Óscar a Mejor Actriz en 2008, dará vida a una ejecutiva de televisión. Su personaje será antagonista de las periodistas interpretadas por Aniston y Reese Witherspoon.

El matrimonio entre Jolie y Pitt finalizó oficialmente en diciembre de 2024, aunque la separación se produjo desde 2016. La expareja continúa en disputa legal por la posesión y venta de una vinícola en Francia que adquirieron durante su unión.

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados entre 2000 y 2005. Poco después de su ruptura, el actor inició una relación con Jolie tras protagonizar juntos el filme Sr. & Sra. Smith (2006).

LEA MÁS: La absurda dieta de 10.000 calorías con la que famoso actor levantó 510 kg y rompió récord mundial

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.