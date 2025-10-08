Viva

Amiga que le donó un riñón a Selena Gomez habló por primera vez tras no asistir a su boda

Francia Raisa se refirió por primera vez a su ausencia en el enlace con Benny Blanco y a los rumores sobre un distanciamiento

Por O Globo / Brasil / GDA
Francia Raisa aclaró su ausencia en la boda de Selena Gomez y desmintió rumores sobre un conflicto por el trasplante de riñón.
Francia Raisa aclaró su ausencia en la boda de Selena Gomez y desmintió rumores sobre un conflicto por el trasplante de riñón. (Instagram/@selenagomez)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

