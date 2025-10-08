Amiga que le donó un riñón a Selena Gomez habló por primera vez tras no asistir a su boda

Francia Raisa aclaró su ausencia en la boda de Selena Gomez y desmintió rumores sobre un conflicto por el trasplante de riñón.

En la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, celebrada recientemente en una ceremonia privada con la presencia de reconocidas celebridades como Taylor Swift, Ed Sheeran, Zoe Saldaña, Paris Hilton y Steve Martin, una figura llamó la atención por su ausencia notoria: Francia Raisa, la amiga que donó un riñón a la cantante en 2017, cuando fue diagnosticada con lupus.

La actriz de la serie How I Met Your Father habló en una entrevista, donde abordó por primera vez el tema del matrimonio de su amiga y los rumores sobre una supuesta pelea entre ambas.

Francia manifestó que sabía del enlace y que se sentía feliz por Selena. Reconoció que Gomez ahora tiene una vida estable y exitosa. Afirmó que se sentía agradecida por haber podido ayudarla con la donación.

Consultada sobre su experiencia como donante, Raisa aclaró que el acto no busca crear un vínculo emocional especial. Comparó la donación con una contribución económica a una organización benéfica, donde no se espera un seguimiento del destino de los fondos aportados.

En relación con los rumores de conflicto, que apuntaban a un posible malestar por el estilo de vida de Gomez como persona trasplantada, Raisa indicó que nunca expresó enojo por esos motivos. Señaló que desconocía las versiones sobre un supuesto disgusto por el hábito de fumar de la cantante.

Además, explicó que ni ella ni Selena han hecho declaraciones públicas sobre el estado de su amistad, y que en su momento podrían aclarar lo que realmente ocurrió.

La donación de Francia Raisa tuvo lugar en 2017, luego del diagnóstico de lupus que enfrentó Gomez. Esta enfermedad autoinmune puede comprometer el funcionamiento de órganos vitales, como los riñones, lo que derivó en la necesidad del trasplante.

