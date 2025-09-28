Viva

Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en una boda íntima: Vea las mejores imágenes

La artista y el productor celebraron su boda tras tres años de noviazgo. Taylor Swift estuvo entre los invitados

Por Fiorella Montoya
Tanto Gómez como Benny Blanco posaron descalzos durante la celebración.
Tanto Selena Gómez como Benny Blanco posaron descalzos durante la celebración del matrimonio. (Instagram: Selena Gómez /Instagram: Selena Gómez)







Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

