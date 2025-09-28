Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en una boda íntima: Vea las mejores imágenes

Tanto Selena Gómez como Benny Blanco posaron descalzos durante la celebración del matrimonio.

Selena Gómez y Benny Blanco celebraron su matrimonio en Montecito, California, en una exclusiva zona de Santa Bárbara, Estados Unidos. La pareja formalizó su unión con el esperado “sí, acepto” el sábado 27 de setiembre, acompañados de centenares de familiares y amigos.

La cantante de 33 años compartió en su perfil de Instagram imágenes y videos de la ceremonia, en los que se aprecia el vestido blanco que lució y el traje de su esposo, así como algunas fotografías impresas en formato polaroid como recuerdo de la ocasión.

El vestido de Gómez fue completamente blanco, con un escote triangular hasta el cuello y detalles florales bordados. Como accesorios, llevó aretes de diamantes, al igual que los anillos de compromiso. En todas las imágenes apareció descalza, un detalle que llamó la atención de sus seguidores.

Benny Blanco eligió un traje negro con corbatín y un pañuelo blanco en el bolsillo. Al igual que su esposa, decidió posar sin zapatos durante la ceremonia en los jardines de la propiedad.

Tras casi tres años de relación, la artista y el productor musical decidieron sellar su historia con una ceremonia íntima. El evento reunió a 170 invitados, entre ellos la cantautora Taylor Swift, gran amiga de la intérprete.

LEA MÁS: Selena Gómez se casará con Benny Blanco, uno de los ‘hombres más sexis’ según ‘People’

Selena Gómez mostró de cerca sus anillos de compromiso, el ramo y el traje de su marido. (Instagram: Selena Gómez /Instagram: Selena Gómez)

Benny Blanco le propuso matrimonio a Selena Gomez en diciembre de 2024,. (Instagram: Selena Gómez /Instagram: Selena Gómez)

Selena Gómez compartió imágenes y polaroids de la ceremonia en su Instagram. (Instagram: Selena Gómez /Instagram: Selena Gómez)

Selena ha mencionado públicamente que Benny Blanco es su “mejor amigo”. También ha descrito esta relación como la más estable y genuina que ha tenido. (Instagram: Selena Gómez /Instagram: Selena Gómez)