Selena Gomez y su nuevo disco: ¿Un viaje entre el amor de Benny Blanco y los recuerdos de Justin Bieber?

“Solo quiero decir gracias por cada mínima cosa que todos los que están en este cuarto hacen por mí. Porque crecí alejada de mi familia, me fui de Texas, vine acá y todos ustedes me criaron de distintas maneras y me pusieron a prueba como persona”, expresó Selena Gomez, de 32 años , en la primera canción de I Said I Love You First, su nuevo álbum.

El tema, que da nombre al disco, es un reflejo de su trayectoria y emociones. Esta declaración la pronunció originalmente al finalizar el rodaje del último episodio de Los magos de Waverly Place, la serie de Disney Channel que la lanzó a la fama.

Este es su primer proyecto musical en cinco años. Durante este tiempo, se ha centrado en su carrera como actriz. Fue su prometido, Benny Blanco, de 37 años, quien la motivó a regresar al estudio. El disco es una carta abierta sobre su historia de amor. Gomez no oculta su felicidad, y redes sociales ha compartido su emoción y agradecimiento por el apoyo incondicional del productor musical.

En su nuevo álbum, Selena Gomez aborda temas de amor, desamor, inseguridades y críticas a los estándares de belleza. (getty images/getty images)

Los últimos años han sido difíciles para ella. Ha enfrentado problemas de salud mental y lupus, diagnosticado en 2013. También ha lidiado con críticas a su físico y la constante polémica en torno a su expareja, Justin Bieber, y su esposa, Hailey Bieber.

Aunque ambas mujeres han negado un enfrentamiento, los seguidores de la cantante han encontrado referencias en el álbum. En Young and Hotter Than Me, Gomez expresa dolor y desilusión con un ex mujeriego: “Todas las chicas en esta fiesta son más jóvenes y atractivas que yo. Odio lo que me he puesto, pero me odio más a mí misma por pensar que eras diferente”.

Gomez cerró oficialmente su capítulo con Bieber en 2014, pero en Ojitos Tristes admite que cayó en la tentación “una última vez”. La canción, que incluye fragmentos de El muchacho de los ojos tristes de Jeanette, detalla el fin de una relación marcada por la nostalgia. En Don’t Wanna Cry, por primera vez menciona a Benny Blanco: “Ahora encontré otra mano que sostener”.

El álbum transita por distintos estados emocionales. En un bloque de canciones, explora la atracción y la pasión en su relación actual. En Sunset Blvd, describe cómo se disfrazaron en su primera cita y terminaron juntos en medio de la calle: “Abrazándote desnuda en Sunset Boulevard”.

En otro tema, juega con la interpretación del oyente: “No puedo esperar a sostenerlo, a sostener eso, grande, grande, duro...”, pausando antes de decir: “Corazón”. En Cowboy, la sensualidad se vuelve más explícita: “Pon tus manos en mí y cabalga como un cowboy”. Lo mismo ocurre en Blues Flame: “Solo quiero pasar toda la noche contigo, solo quiero volverme loca”.

Selena Gomez hace referencias a Benny Blanco y su pasado con Justin Bieber en sus nuevas canciones. (Instagram/Instagram)

Más adelante, Gomez enfrenta sus miedos. En How Does It Feel To Be Forgotten, expresa su temor al olvido: “¿Qué se siente al ser olvidada? Espero que algún día sanes”. En Do You Wanna Be Perfect, que es un discurso más que una canción, interrumpe un mensaje pregrabado sobre la perfección con su propia reflexión: “Se acabaron los estándares irreales de perfección. Es muy aburrido. Sé exactamente quién eres”. Esta respuesta surge tras años de críticas sobre su físico, ante las cuales ha dicho “basta”.

Cuando parece que Justin Bieber ya no es parte del relato, Gomez sorprende en Don’t Take It Personally con lo que muchos interpretan como una indirecta: “Eres tan hermosa, pero difícil de digerir para mí. Solía ponerme celosa y el estrés devoró todos mis lamentos. Y una botella de vodka. Luego me acordé de que él no quiere estar contigo”.

El álbum cierra con Scared Of Loving You, la canción con la que anunciaron el proyecto en febrero. En esta, Gomez muestra su vulnerabilidad: “Cuando era joven, amaba demasiado rápido. Espero no repetir mi pasado. Porque no tengo miedo de amarte, solo tengo miedo de perderte”.

Gomez y Blanco, comprometidos desde diciembre de 2024, ya planifican su boda. “Creo que cada día tiene en la cabeza una nueva boda”, dijo Blanco recientemente. Agregó que su relación avanza sin presiones: “Somos de los que vamos día a día. Todavía no hemos superado este momento. Literalmente, mientras hablabas, ella estaba sentada mirando su anillo”.

Gomez agradeció a Blanco en su perfil de Instagram, donde tiene 421 millones de seguidores: “Benny, gracias por ser mi propio diario personal durante todo este proceso. Estas canciones representan nuestro pasado, presente y futuro... algo que no puedo esperar a experimentar contigo desde ahora y hasta siempre”. Son más que pareja y colegas; su relación es un testimonio de amor, crecimiento y complicidad.