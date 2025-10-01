Madre de Selena Gomez quedó devastada por decisión de la cantante en su boda: esto fue lo que ocurrió

La madre de Selena Gomez resultó afectada tras ser excluida de un papel central en la boda de su hija con Benny Blanco en California.

La cantante Selena Gomez y el productor Benny Blanco contrajeron matrimonio el sábado 27 de setiembre en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, luego de más de dos años de relación. El evento reunió a varios invitados célebres, incluida la cantante Taylor Swift.

A pesar del ambiente festivo, la boda dejó una huella de tristeza en la madre de la artista, según reportes del medio británico Daily Mail. Mandy Teefey, madre y exrepresentante de la cantante, se mostró molesta con una de las decisiones más importantes del evento: su hija no quiso que ella la acompañara al altar.

En lugar de Teefey, Gomez eligió a su abuelo materno, David Cornett, para cumplir ese rol. Esta decisión, calificada como inesperada por los familiares, causó un impacto negativo en la relación con su madre y su padrastro Brian, quienes esperaban estar más involucrados en ese momento simbólico.

El medio detalló que Teefey desempeñó un papel clave en la carrera artística de su hija, criándola como madre soltera y con múltiples empleos para respaldarla. Sin embargo, Gomez habría explicado a su entorno que se sintió más conectada con su abuelo en los últimos años, especialmente desde que vivió en su casa antes de mudarse con Benny Blanco.

Cornett y su esposa Debbie se emocionaron hasta las lágrimas cuando recibieron la noticia. Personas cercanas indicaron que la artista deseaba honrar el papel de su abuelo, ya que lo consideraba una figura esencial en su crianza.

La cantante habría conversado con su madre y su padrastro para comunicarles personalmente su decisión, expresando que deseaba brindarle a Cornett ese honor como forma de agradecimiento.

La pareja anunció su compromiso en diciembre de 2024, tras haber iniciado su relación en 2023. La boda reunió a personas cercanas y contó con presencias destacadas de la industria musical.

LEA MÁS: Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en una boda íntima: Vea las mejores imágenes

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.