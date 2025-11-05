El gesto que dejó en claro cómo se siente Jennifer Aniston sobre Brad Pitt, según Reese Witherspoon

Durante una entrevista reciente en el podcast Armchair Expert, conducido por el actor Dax Shepard, Reese Witherspoon compartió aspectos íntimos de la personalidad de Jennifer Aniston, con quien mantiene una amistad cercana desde hace años.

Aniston y Pitt se casaron en el año 2000 y se separaron en 2005. Su divorcio coincidió con rumores de una relación entre Pitt y Angelina Jolie, quien luego se convirtió en su esposa. A pesar de la atención mediática que generó ese triángulo amoroso, Aniston no conserva resentimientos ni se aferra a su pasado, afirmó Witherspoon.

Ambas actrices trabajaron juntas en la serie Friends y actualmente comparten créditos y producción en The Morning Show. Witherspoon, ganadora del Oscar por Johnny & June (2005), describió a su compañera como una persona con alta integridad espiritual y muy distinta a la imagen pública que muchos tienen de ella.

Al hablar sobre el cumpleaños número 50 de Aniston, Witherspoon destacó la capacidad de su amiga para mantener buenas relaciones con personas de diferentes etapas de su vida, incluidos exparejas. Indicó que en esa celebración estuvieron presentes amigos de la adolescencia, personas que trabajan en su casa, antiguos novios y exmaridos.

Shepard bromeó diciendo que Aniston no se encuentra “suspirando por Brad Pitt”, comentario al que Witherspoon respondió reforzando la idea de que la actriz es cálida, amigable y muy receptiva con quienes la rodean.

Durante la misma semana de la entrevista, Jennifer Aniston compartió en redes sociales una imagen con su actual pareja, el hipnoterapeuta y coach de relaciones Jim Curtis, para felicitarlo por su cumpleaños. En la publicación escribió: “Feliz cumpleaños, mi amor. Precioso”, acompañado de un emoji de corazón.

Además de Brad Pitt, Aniston estuvo casada con el actor Justin Theroux entre 2015 y 2018. Por su parte, Reese Witherspoon anunció el fin de su matrimonio de 11 años con el empresario Jim Toth en marzo de 2023. En la actualidad, mantiene una relación con el empresario alemán Oliver Haarmann.

