La reacción de Jennifer Aniston al enterarse del verdadero nombre de Reese Witherspoon después de 25 años de amistad

Las actrices revelaron detalles inesperados sobre su identidad durante una entrevista que puso a prueba su larga amistad.

Durante una entrevista para el sitio LADbible Entertainment, las actrices Jennifer Aniston y Reese Witherspoon sorprendieron a sus seguidores al revelar que no conocían el nombre completo de la otra, a pesar de haber sido amigas por más de 25 años y compartir pantalla en la serie , de Apple TV+.

El momento se dio durante una dinámica titulada Do You Even Know Me?, en la cual las celebridades deben responder preguntas personales sobre su compañera.

Aniston, de 56 años, creyó estar preparada para el reto. Witherspoon, ganadora del premio Óscar, aseguró sentirse confiada. Ambas pensaron que superarían sin dificultades las ocho preguntas del juego.

LEA MÁS: Jennifer Aniston revela cuál es el halago que más le molesta recibir

Sin embargo, una de las preguntas expuso una laguna en su conocimiento mutuo. Witherspoon pidió a Aniston adivinar su segundo nombre. Las opciones eran Jane, Jeanne y Joan. Sin estar segura, Aniston eligió Jane. La respuesta correcta era Jeanne.

Reese explicó que su nombre legal completo es Laura Jeanne Reese Witherspoon, lo que provocó una reacción divertida de Aniston, quien manifestó sorpresa al descubrir que su amiga se llamaba “Laura”. La actriz de Friends bromeó diciendo que no podría dejar de llamarla “Laura Jeanne” en adelante.

Witherspoon detalló que Reese es parte de su segundo nombre y que lo adoptó como nombre artístico porque corresponde al apellido de soltera de su madre. Indicó que no realizó un cambio de nombre, sino que siempre usó Reese como forma habitual de presentarse.

El intercambio despertó risas entre ambas actrices y entre los seguidores que vieron el video, quienes destacaron el carisma y la cercanía de las dos estrellas.

La amistad entre Aniston y Witherspoon inició en el año 2000, cuando esta última participó en Friends como la hermana menor del personaje Rachel Green. En 2019, se reencontraron profesionalmente como coprotagonistas de The Morning Show, serie que actualmente transmite su cuarta temporada, con episodios nuevos cada miércoles.

Este episodio divertido reafirmó la química entre ambas actrices, que han demostrado mantener una relación cercana tanto fuera como dentro de la pantalla.

LEA MÁS: Actriz de ‘Harry Potter’ revela que ganó más dinero en OnlyFans que en la televisión, pero lamenta haber quedado vetada de eventos oficiales

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.