Actriz de ‘Harry Potter’ gana más dinero en OnlyFans que en la televisión y queda vetada de eventos oficiales

La decisión de publicar contenido inusual en una plataforma para adultos transformó su economía, pero también cerró puertas en el universo de ‘Harry Potter’

Por O Globo / Brasil / GDA
La actriz Jessie Cave reveló que su contenido sobre cabello en OnlyFans la alejó de los fans de Harry Potter, pese a que no incluye desnudos.
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

