Actriz de ‘Harry Potter’ gana más dinero en OnlyFans que en la televisión y queda vetada de eventos oficiales

La actriz Jessie Cave reveló que su contenido sobre cabello en OnlyFans la alejó de los fans de Harry Potter, pese a que no incluye desnudos.

La actriz Jessie Cave, quien dio vida a Lavender Brown en la saga de Harry Potter, interpretando a la novia de Ron Weasley en la sexta entrega, Harry Potter y el misterio del príncipe, aseguró que obtuvo mayores ingresos en la plataforma OnlyFans que los que habría ganado participando en un popular programa de televisión británico.

La revelación generó impacto entre sus seguidores, especialmente por las consecuencias negativas que enfrentó tras esta decisión.

Cave, de 38 años, explicó en su blog personal en Substack que abrió su cuenta en OnlyFans hace seis meses. Lo hizo para cubrir deudas y realizar remodelaciones en su vivienda.

La actriz indicó que comparte únicamente contenido centrado en su cabello, sin involucrar desnudos ni material sexual, como es habitual en la plataforma. El perfil está dirigido a personas con fetiches capilares.

Antes de dedicarse a esta actividad, tres años atrás realizó pruebas para integrarse al elenco del programa I’m A Celeb, un reality de supervivencia en que celebridades enfrentan situaciones extremas. En ese momento, Cave era madre y dijo que, aunque no era la mejor opción para su hijo o para ella, habría aceptado si le hubieran ofrecido el trabajo debido a la necesidad económica.

Relató que la decisión de no ser elegida terminó siendo beneficiosa. En sus palabras, las ganancias en seis meses de OnlyFans superaron lo que habría recibido por participar en el programa.

A pesar del éxito financiero, su presencia en la plataforma provocó su exclusión de eventos relacionados con la franquicia de Harry Potter.

Jessie Cave

En una de sus publicaciones, lamentó haber sido rechazada de una convención de fanáticos, a pesar de que otros actores de la saga han participado en producciones con escenas de desnudos o sexuales. En su caso, aseguró que el contenido ofrecido es inofensivo y que solo juega con su cabello.

Cave también abordó el acoso digital que ha enfrentado desde que se unió a OnlyFans.

