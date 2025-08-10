Viva

¡Un beso inolvidable!: Manuel Turizo regaló especial momento a fanática en Costa Rica

Tras intentarlo en múltiples ocasiones, la joven logró conseguir una foto con su artista favorito

Por Valezka Medina Barrios

La noche de este sábado 9 de agosto, Manuel Turizo puso a bailar a Parque Viva con sus temas más populares y, además, compartió con sus seguidores momentos que difícilmente olvidarán del concierto que ofreció en Costa Rica.








