¡Un beso inolvidable!: Manuel Turizo regaló especial momento a fanática en Costa Rica

La noche de este sábado 9 de agosto, Manuel Turizo puso a bailar a Parque Viva con sus temas más populares y, además, compartió con sus seguidores momentos que difícilmente olvidarán del concierto que ofreció en Costa Rica.

Regaló gorras, leyó pancartas, celebró un compromiso y hasta subió a una fanática al escenario. Esta última fue catalogada como la “afortunada de la noche” pues, tras jugar piedra, papel o tijera con el artista desde el escenario, el cantante la invitó a subir para cumplirle el sueño de tomarse una foto juntos.

Manuel Turizo compartió con el público tico una noche inolvidable en el concierto que presentó en Costa Rica este sábado 9 de agosto. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La mujer identificada como Karito Leitón en Instagram no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores.

“Bueno, ayer (sábado) me di cuenta de que lo que uno anhela y pide con el corazón, Dios te lo cumple. No les puedo explicar el sentimiento tan grande que tuve en ese momento, fue un sueño hecho realidad. Desde el 2017 sigo a Manuel Turizo y los que me conocen saben lo fan que soy”, relató la joven.

Leitón comentó que siempre se dijo que en algún momento se tomaría una foto con el artista, pero jamás pensó que sería precisamente la noche de este sábado. Además, señaló que fue el mejor regalo, pues coincidió con la celebración de su cumpleaños.