Manuel Turizo en Costa Rica: fanáticos calientan motores antes de su concierto en Parque Viva

El colombiano Manuel Turizo tiene una cita con sus seguidores de Costa Rica este sábado 9 de agosto en Parque Viva y sus fans llegaron puntuales al concierto, algunos incluso con más de cuatro horas de anticipación para lo que el cantante prometió sería una cita inolvidable al ritmo de su música pegajosa.

Desde las 4 p. m., un grupo de al menos 70 personas se congregó frente al escenario para “asegurar” su espacio en el Golden Circle, con el objetivo de ver al artista lo más cerca posible.

Quienes no estaban en primera fila compartían en las afueras del recinto, luciendo camisetas estampadas con el rostro de Turizo y cantando sus temas.

A continuación, algunas de las historias que se vivieron en Parque Viva previo al concierto:

Peluches de Manuel Turizo se robaron las miradas de más de un fanático previo al concierto del colombiano en Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Dana Muñoz y Emily Muñoz no dudaron en posar con sus camisetas alusivas a Colombia para honrar a Manuel Turizo, quien este sábado 9 de agosto se presenta en concierto en Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Camisetas, pancartas y mucha ilusión acompañaron la espera por el cantante colombiano Manuel Turizo. El artista se presentará en concierto por tercera vez en Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

La espera para el concierto de Manuel Turizo en Costa Rica estuvo acompañada de música, buena vibra y maquillajes alocados que se hicieron los fans para ver a su artista favorito. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Jóvenes y adultos se prepararon para corear los éxitos de Manuel Turizo en vivo en Parque Viva este 9 de agosto en el concierto que el colombiano presentará en Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)

LEA MÁS: ¿Por qué Manuel Turizo pidió 100.000 toallas sanitarias para su concierto en Costa Rica?