Becky G y Manuel Turizo, una mezcla de fuego que pone a bailar con el sencillo ‘Qué haces’

Dos estrellas del género urbano se juntaron en una explosiva canción que, como una oda al amor atemporal y libre, promete convertirse en un himno bailable. Becky G y Manuel Turizo unieron sus voces y sus talentos en Qué haces, sencillo que ya está en los primeros lugares de popularidad en plataformas digitales.

Qué haces es una fusión de ritmos latinos como el merengue y el pop moderno; y así, la fórmula promete mucha diversión y también sensualidad, dos características de estos intérpretes.

Su estribillo pegajoso, con las frases “¿Nos vemos, o qué?” y “¿Nos casamos, o qué?”, se entremezcla con un mensaje romántico, el cual lleva a los cantantes a mostrarse juguetones con el futuro de sus relaciones.

En entrevista con La Nación, Becky G contó lo emocionada que está con este estreno.

LEA MÁS: Becky G y su relación con Costa Rica: ‘Amo su café’

“Me inspira mucho la magia que viene de colaborar con diferentes artistas. En esta canción en específico, pues soy fan de Manuel Turizo desde hace muchos años, pero también somos amigos y me ha apoyado durante toda la carrera, igual que yo a él”, dijo la cantante en una llamada virtual con este medio.

Sobre la letra, que está muy enfocada en el amor libre, Becky G comentó que es el reflejo de muchas relaciones que existen en la actualidad. Además, musicalmente se siente todo el poderío latino de las raíces de la cantante.

“Nací en Estados Unidos, pero tengo raíces mexicanas. Mis abuelitos siempre tocaban música en español de muchos diferentes géneros. Cuando decidí empezar mi carrera profesional cantando en español, yo no sabía que me esperaba el éxito que me iba a tocar con la música latina y eso, para mí, es algo que me da mucho orgullo”, manifestó.

Además del nuevo sencillo, la intérprete se mostró muy orgullosa por el legado que ha forjado a lo largo de su trayectoria como una de las representantes femeninas más importantes del género urbano.

“Es una responsabilidad muy grande y me da también mucho orgullo decir que no soy la única. Cuando estaba empezando había mujeres poderosas en la música latina como Jennifer López o Shakira, pero había poca representación en la música urbana como Ivy Queen; pero en esta nueva generación hemos intentado romper esquemas y mostrar que no es falta de talento o pocas ganas, sino la falta de oportunidades”, expresó.

Qué haces, de Becky G junto a Manuel Turizo, está disponible en todas las plataformas digitales.

LEA MÁS: El beso de Becky G y Natti Natasha y la fascinación por Bad Bunny en Coachella