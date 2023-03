Becky G y su relación con Costa Rica: ‘Amo su café’

La cantante estadounidense Becky G, una de las voces femeninas más importantes del género urbano en la actualidad, guarda lindos recuerdos de la visita que hizo a Costa Rica en el 2019. La intérprete de éxitos como Mayores, Mamiii (con Karol G) y Sin pijama (con Natii Natasha), contó en entrevista con La Nación que sueña con el café de Costa Rica.

Cuando la artista se presentó en las fiestas de Palmares ese año, se llevó varias bolsas de café de Costa Rica para su casa. “Es increíble. Todavía tengo sueños (con el café). Me llevé no sé cuántas bolsitas de diferentes cafés”, narró.

La cantante Becky G celebra sus 10 años de carrera en la música urbana con la buena noticia de que fue invitada a ser parte del festival Coachella 2023. (Sony Music)

Desde esa presentación, la artista no ha vuelto a visitar nuestro país, pero no descarta que entre sus próximos planes esté un nuevo concierto en suelo tico. Sobre todo ahora que estrenó un tema que la tiene muy feliz, ya que es una pieza que habla de empoderamiento y que marca con fuerza su 2023.

Arranca es esta nueva canción, la cual grabó en colaboración con el dominicano Omega. La pieza es de corte latino, especialmente hecha con sonidos del merengue combinados con hip-hop y R&B.

La letra de Arranca habla sobre una mujer que deja atrás una relación que no funciona y, a partir de ahí, se empodera para seguir adelante con su vida.

“Arrancamos este año con esa misma actitud, con esa misma chispa que tiene la letra para saber que nunca vas a gastar tu tiempo en alguien que no lo merece ya”, dijo la intérprete.

El video de la canción rinde un homenaje a la cultura dominicana y muestra a dos chicas pasándola bien por la ciudad de Boca Chica mientras curan sus desamores.

-Viéndola desde un punto de vista la canción es resiliente, de fortaleza, es de una mujer empoderada.

-Al final del día, en muchas de mis canciones, trato de representar el poder femenino. Creo que aprendiendo de malos momentos sabemos que sí tenemos valor, que sí merecemos todo el respeto del mundo y si no: arranca pa’l carajo.

-¿Cómo se dio la colaboración con Omega? ¿Cómo siente el resultado de la canción?

-La música merengue me lleva a mi niñez, por eso se sintió muy familiar. Surgió la idea de invitar a amigos a la canción, un productor que se llama Easy que tiene raíces dominicanas me dijo que amaba esa canción y me propuso llevarla a otro nivel si invitaba a alguien como Omega. Él es un artista muy fuerte.

-Ustedes como artistas tienen la responsabilidad de decirle a las personas que hay formas de salir adelante. ¿Cómo maneja este aspecto?

-Así es, totalmente. Es una responsabilidad, pero también con nosotras mismas. Primero tenemos que cuidarnos a nosotras mismas, a sanar nosotras con ese amor y respeto que merecemos. Es una responsabilidad primero con nosotras en demostrar eso y, ojalá, eso pueda inspirar a muchas más a vivir sus vidas de esta manera.

Becky G y Omega no se conocían, pero forjaron una buena mancuerna musical combinando lo urbano y el merengue que representa al dominicano. (Sony Music)

-Usted es una referente de la música urbana femenina. ¿Desde su posición qué le dice a las jóvenes que quieren incursionar en un género tan complicado y que es dominado por los hombres?

-Creo que ahí vamos cambiando las cosas, poco a poco. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero me siento tan bendecida de formar parte de este movimiento. Les diría a ellas que no tengan miedo, pero que sepan que va a tomar tiempo, deben de tener mucha paciencia, eso es muy importante.

“Con las redes sociales parece que todo pasa rápido, pero no es así. Yo tengo más de 10 años haciendo esto y todavía estoy aprendiendo algo nuevo, descubriendo cosas de mí misma y así es la vida en general”.

Un buen año Copiado!

Entre las buenas noticias que tienen alegre a Becky G este 2023, destacan que a inicios de año recibió el premio Billboard Women in Music Impact Award, por utilizar su música y su plataforma para crear un cambio social positivo defendiendo los intereses de las mujeres dentro y fuera de la industria musical.

Además, en abril, Becky debutará como cabeza de cartel en el afamado festival de música Coachella, espectáculo en el que en el 2022 fue invitada Karol G para cantar el sencillo Mamiii.