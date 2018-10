“Para mí significa mucho, es una oportunidad de mostrar una parte de mi vida que los fans no han conocido; van a conocer a unos de mis amigos, a mi mamá, a mi madrina y voy a poder hablar de diferentes cosas que no he tenido la oportunidad de contar antes. Van a aprender del sacrificio de mi familia, de llegar a donde estoy como artista, pero también puedo hablar más en detalle de mi música y de las letras de mis canciones”, dijo la cantante en entrevista con Viva.