Viva

Turistas españoles llaman ‘raro’ al acento de Costa Rica y dicen que San José ‘es feo’; ¡vea el video!

Los creadores de contenido recibieron una avalancha de críticas por sus declaraciones

Por Fátima Jiménez
Costa Rica, España
Los turistas españoles hicieron un tour en la capital para intentar cambiar su percepción, pero, según ellos, no funcionó. (La Nación)







Turistas españolesCreadores de contenido
Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

