Turistas españoles llaman ‘raro’ al acento de Costa Rica y dicen que San José ‘es feo’; ¡vea el video!

Los turistas españoles hicieron un tour en la capital para intentar cambiar su percepción, pero, según ellos, no funcionó.

Unos turistas españoles, identificados como Jorge y Tania, creadores de contenido sobre viajes en redes sociales, grabaron un video en el centro de San José en el que aseguraron que la capital del país “es fea” y que el acento de los ticos es “raro”.

“Realmente la ciudad es bastante fea (...). Gran parte de la población habla en inglés y de hecho los ticos hablan raro, raro, raro”, comentaron los creadores de contenido mientras imitaban el acento de Costa Rica, en particular la asibilación de la erre, mejor conocida como “erre arrastrada”.

Jorge explicó que decidieron hacer un tour libre por la ciudad para comprobar si su percepción cambiaba, pero su opinión se mantuvo negativa.

Tras publicar el video, el 30 de noviembre, en sus redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Los creadores de contenido recibieron cientos de comentarios de costarricenses que expresaron su molestia y consideraron que los turistas fueron inapropiados.

“Qué feo que visiten un lugar y critiquen todo, y más nuestra forma de hablar. Y la verdad es ni hablamos así, y si es así, ¿qué les importa?”. “¿Cuándo se van?”. “Yo creo que a nadie le gusta que se expresen mal del país. Así que más respeto”, escribieron algunos usuarios.

Por su parte, los españoles respondieron que su intención no fue burlarse del acento y que han visitado otras zonas del país que sí les han gustado. Además, aseguraron que su imitación se trató de “humor”, aunque muchos internautas no lo interpretaron de esa manera y mantuvieron sus críticas.