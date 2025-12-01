Catarata en Costa Rica es reconocida entre ‘Lo Mejor de lo Mejor’ de TripAdvisor

Atracción sancarleña alcanzó la categoría más alta de Travellers’ Choice 2025 y destinó los ingresos de la visitación a becas, seguridad, deporte y cultura en La Fortuna.

La Catarata Río La Fortuna, ubicada en San Carlos, Alajuela, Costa Rica, se ubicó entre el 1% y el 10% de las atracciones turísticas mejor valoradas del planeta al recibir el reconocimiento internacional “Lo Mejor de lo Mejor” 2025 de los premios Travellers’ Choice de TripAdvisor.

El galardón se otorgó con base en millones de opiniones y comentarios de viajeros de todo el mundo para poder identificar a los ganadores, es decir, el periodo de evaluación comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Por segundo año consecutivo, la Catarata Río La Fortuna, administrada por la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (Adifort), figuró entre las atracciones que destacan por la calidad del servicio, la organización del sitio y la experiencia general que reportan los visitantes.

Premio de TripAdvisor reconoce a la Catarata de La Fortuna. (Cortesía /Cortesía)

Según la gerencia comercial de la empresa, el sitio recibió en 2024 un promedio de 1.000 visitantes diarios provenientes de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Brasil, México, Colombia, India y Francia, entre otros mercados emisores clave para el turismo nacional.

Adifort indicó que los ingresos por entradas se destinan de forma prioritaria a programas sociales y comunitarios en La Fortuna, como embellecimiento del parque central, instalación de cámaras de seguridad, becas estudiantiles, compra de útiles escolares, impulso a programas deportivos y culturales, así como apoyo a personas en condición de calle.

La organización resaltó que su objetivo es mejorar la calidad de vida de los habitantes de La Fortuna y de comunidades cercanas, mediante proyectos en educación, infraestructura vial, ambiente, deporte, cultura y seguridad, financiados con los recursos que genera la visitación turística a la catarata.

Atracción sancarleña alcanzó la categoría más alta de Travellers’ Choice 2025. (Cortesía /Cortesía)

Turistas de distintos países describen la experiencia como un contacto directo con la naturaleza exuberante de la zona norte, con paisajes que incluso permiten observar más de una caída de agua en determinadas condiciones climáticas, lo que refuerza la percepción de atractivo único del lugar.

La Catarata Río La Fortuna, de 70 metros de caída de agua cristalina, se ubica a 4 kilómetros del centro de La Fortuna de San Carlos y ofrece servicios complementarios como restaurante, tiendas de souvenirs y baños, además de áreas habilitadas para el disfrute seguro de las pozas naturales.

El recorrido hacia la cascada incluye 530 escalones con zonas de descanso seguras, dos miradores, puntos de abastecimiento de agua potable, un sendero de orquídeas, mariposario, ranario y un hotel para abejas mariolas, lo que convierte el trayecto en una experiencia educativa sobre biodiversidad.

El costo de la entrada se fijó en $10 para personas nacionales y $20 para turistas extranjeros, con tarifas especiales para personas en condiciones particulares.