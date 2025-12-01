Economía

Catarata en Costa Rica es reconocida entre ‘Lo Mejor de lo Mejor’ de TripAdvisor

Conozca la historia de la catarata en Costa Rica que entró a ‘Lo Mejor de lo Mejor’ de TripAdvisor 2025 y convirtió el turismo en becas, seguridad y proyectos para su comunidad

Por Silvia Ureña Corrales
Atracción sancarleña alcanzó la categoría más alta de Travellers’ Choice 2025 y destinó los ingresos de la visitación a becas, seguridad, deporte y cultura en La Fortuna.
Atracción sancarleña alcanzó la categoría más alta de Travellers’ Choice 2025 y destinó los ingresos de la visitación a becas, seguridad, deporte y cultura en La Fortuna. (Cortesía /Cortesía)







