Viva

Turista no podía creer que encontró esta comida en Costa Rica: ‘Pensé que era una cosa mexicana’

La mujer comparó la gastronomía costarricense con la de su país y afirmó que debía conocer más de las recetas latinoamericanas

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Una turista mexicana compartió en TikTok su sorpresa al descubrir que en Costa Rica se preparan tortillas, un alimento que creía exclusivo de México.
Una turista mexicana compartió en TikTok su sorpresa al descubrir que en Costa Rica se preparan tortillas, un alimento que creía exclusivo de México. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MéxicoTuristaTikTok
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.