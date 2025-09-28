Turista no podía creer que encontró esta comida en Costa Rica: ‘Pensé que era una cosa mexicana’

Una turista mexicana compartió en TikTok su sorpresa al descubrir que en Costa Rica se preparan tortillas, un alimento que creía exclusivo de México.

Una turista mexicana se mostró sorprendida por un dato curioso de la cocina costarricense. Aunque para cualquier tico resulta cotidiano, a ella le llamó la atención.

La mujer, identificada como Melissa en TikTok, grabó su reacción y publicó el video. “Me están sorprendiendo en Costa Rica. ¿Cómo que tienen tortilla? Yo pensé que esa era como una cosa solamente mexicana”, señaló.

Sin embargo, notó una diferencia con respecto a su país. “Me dijeron: ‘Sí, en cualquier parte de Costa Rica te pueden preparar una tortilla’. Y yo, ¿cómo? En México uno nomás las pone en la mesa. Yo no sabía que había tortillas en otras partes fuera de México”, dijo sorprendida.

Además, relató que, al parecer, no ha viajado lo suficiente por Latinoamérica para conocer las costumbres gastronómicas de los países.

Según se aprecia en sus otros videos, la turista lleva varios días en Costa Rica y la han sorprendido desde la existencia de las tortillas hasta la potabilidad del agua.

