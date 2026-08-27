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Turista mexicana que criticó el agua potable de Costa Rica se disculpó y esta fue la reacción de los ticos (video)

La mujer había publicado un video en Tiktok con fuertes comentarios sobre el sabor del líquido vital

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Por Jessica Rojas Ch.

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La creadora de contenido mexicana se defendió diciendo que no está acostumbrada a tomar agua potable directamente del tubo. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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