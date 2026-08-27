Turista mexicana que criticó el agua potable de Costa Rica se disculpó y esta fue la reacción de los ticos (video)

La creadora de contenido mexicana se defendió diciendo que no está acostumbrada a tomar agua potable directamente del tubo.

La joven turista mexicana que criticó duramente el sabor del agua potable de Costa Rica ofreció disculpas en redes sociales por los comentarios que emitió.

A mediados de agosto, la mujer identificada como Diana M., publicó un video que molestó a muchos ticos, quienes expresaron su enojo en los comentarios del posteo en TikTok.

La turista expresó entonces que, antes de visitar nuestro país, muchas personas le dijeron que el agua en todo el territorio es potable. Por lo tanto, ella hizo una prueba.

Tomó una taza con agua del tubo y su reacción fue la que molestó a varios usuarios de la red social. “A mí no me gustó. Realmente sí tiene un sabor que no sé a qué exactamente, pero sí tiene un sabor que es desagradable”, dijo.

Antes de tirar el agua, la muchacha agregó: “Definitivamente no vamos a tomar de esta agua de las tuberías”. Después, tiró el agua.

Las disculpas

Debido a los comentarios que recibió en la publicación, la mexicana ofreció disculpas en otro video que también publicó en TikTok.

“La verdad no supe expresar ni mostrar de la mejor manera mi experiencia tomando agua del grifo”, inició la joven en su mensaje.

Agregó que, como le hicieron saber muchos ticos, ella no está acostumbrada a tomar agua directamente del tubo, sino que en su país toma agua embotellada.

“En ningún momento mi intención fue ofender a nadie ni mucho menos criticar lo bonito que tiene Costa Rica. Estoy de vacaciones y todo lo que he visto de la fauna, la flora y su gente, todo está increíble”, manifestó.

Este posteo también provocó varios mensajes de costarricenses de nuevo molestos: “Su actitud fue pésima”, “Uno no va a casa ajena a criticar, es de mala educación” y “Una cosa es la crítica, la otra es la forma con la que la hiciste”.

Sin embargo, hubo también quienes aceptaron las disculpas: “Es reconocer un error y habla muy bien de ti”, “Eso habla muy bien de ti. Esa disculpa de mi parte te la acepto” y “Qué bueno que te disculpas”, fueron algunos de los comentarios.