‘Travesía entre manos’: Cuero costarricense protagoniza una exposición que une tradición y diseño

La exposición Travesía entre manos busca revelar cómo el trabajo con cuero sigue vigente en la cotidianidad.

El oficio del cuero, uno de los trabajos artesanales más antiguos de Costa Rica, se convierte en el eje central de la exposición Travesía entre manos, abierta desde este 30 de octubre en la Dirección de Patrimonio Cultural, en San José.

La muestra ofrece un recorrido por la historia, las técnicas y las transformaciones de una práctica que ha acompañado al país desde tiempos precolombinos.

Organizada por el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), la exposición reúne piezas elaboradas por personas artesanas de distintas regiones del país, muchas de ellas reconocidas en el certamen Nuestras Artesanías Tradicionales 2025: Cuero, legado y diseño.

A través de objetos utilitarios y obras de gran detalle, la muestra busca revelar cómo el trabajo con cuero sigue vigente en la cotidianidad, adaptándose a nuevas formas de creación sin perder su raíz tradicional.

Un patrimonio que se transforma

La exposición plantea una mirada sobre el cuero no solo como material, sino como símbolo de identidad cultural.

El visitante puede recorrer distintas etapas históricas, desde los usos del cuero en comunidades indígenas hasta expresiones contemporáneas donde el diseño y la funcionalidad dialogan con la tradición.

Recursos audiovisuales y material didáctico acompañan el recorrido, buscando conectar las antiguas técnicas con los nuevos lenguajes creativos.

Según explicó la Dirección de Patrimonio Cultural, el objetivo es destacar la continuidad de un conocimiento transmitido entre generaciones y promover la reflexión sobre el valor económico y simbólico de estos oficios.

En un contexto donde la producción industrial predomina, la muestra invita a pensar en la artesanía como una forma de resistencia cultural y de conexión con el entorno.

Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud, manifestó la importancia de mantener esta artesanía.

“El cuero es uno de esos oficios que guarda en cada costura una historia, en cada textura una memoria, y en cada objeto una expresión de ingenio y sensibilidad”, destacó Rodríguez.

En una época dominada por la producción industrial, la exposición propone reflexionar sobre la artesanía como un acto de resistencia cultural y un vínculo con el entorno. (Jeffrey Zamora R)

Oficios con historia y oficio con futuro

El recorrido permite conocer las principales ramas del trabajo con cuero en el país: el curtido, donde la piel se transforma en material resistente; la talabartería, relacionada con la vida ecuestre y ganadera; la marroquinería, dedicada a bolsos, carteras y accesorios; y la zapatería artesanal, donde perduran técnicas empleadas desde hace siglos.

Cada sección evidencia cómo las manos artesanas moldean la materia hasta convertirla en objetos que mezclan funcionalidad y arte. Más allá del aspecto decorativo, la exposición subraya el valor social de estos oficios, que aún generan sustento en comunidades rurales y pequeñas cooperativas.

Detalles de la visita

Travesía entre manos permanecerá abierta hasta el 30 de enero de 2026. Las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 4 p.m., con entrada gratuita.

El edificio de la Dirección de Patrimonio Cultural se ubica sobre la Avenida Central, 50 metros oeste de la Plaza de la Cultura, frente a Librería Internacional.

