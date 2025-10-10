Después de casi una década vuelve la Encuesta Nacional de Cultura

La Encuesta Nacional de Cultura será desarrollada en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Nueve años después de su última edición, el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) retomará la Encuesta Nacional de Cultura 2025, un estudio que busca medir los hábitos, prácticas y formas de consumo cultural de la población costarricense.

La investigación, suspendida desde 2016, se plantea como una herramienta para entender cómo se vive la cultura en el país y hacia dónde deben dirigirse las políticas culturales.

LEA MÁS: INEC abre 262 plazas de trabajo en todo Costa Rica: conozca dónde y cómo postularse

De acuerdo con el MCJ, la encuesta será desarrollada en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Su propósito es ofrecer datos actualizados que orienten la toma de decisiones públicas y privadas en el ámbito cultural.

El levantamiento de información se realizará mediante entrevistas personales a una muestra probabilística de hogares y personas en todo el territorio nacional. La aplicación en campo está prevista para la primera semana de noviembre y se extenderá hasta fin de año, con la meta de publicar los resultados a inicios de 2026.

A través de estas conversaciones, el estudio buscará conocer el comportamiento cultural de los costarricenses en temas como el consumo audiovisual —radio, televisión, cine, videos y videojuegos—, la asistencia a conciertos, el acceso a música grabada y la lectura de libros, periódicos o revistas.

También se abordarán aspectos relacionados con las tradiciones nacionales, como las celebraciones, la gastronomía, la música autóctona, las leyendas y las artesanías. Además, se incluirán preguntas sobre la visita a bibliotecas, museos, ferias, festivales y funciones artísticas, así como la participación en procesos de formación formal y no formal, el uso de tecnologías y el acceso a internet.

Además, la edición 2025 incorporará nuevos temas, como la gastronomía y la generación de públicos, y actualizará otros según el contexto social y económico actual del país.

A través de estas conversaciones, el estudio buscará conocer el comportamiento cultural de los costarricenses en temas como el consumo audiovisual. (Shutterstock)

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, destacó que el estudio servirá para interpretar de manera más precisa las dinámicas culturales contemporáneas.

“Después de casi una década sin datos, la Encuesta Nacional de Cultura nos permitirá entender por qué las personas participan —o no— en actividades culturales. Es una brújula para trazar la ruta cultural del país y una oportunidad invaluable para todo el ecosistema cultural”, dijo Rodríguez.

Por su parte, Patricio Morera Víquez, director ejecutivo de la Fundación Parque La Libertad, subrayó el valor de la encuesta para actualizar el panorama cultural nacional.

“Hemos echado a andar esta encuesta que desde el 2016 no se hacía y que nos permitirá entender mucho mejor los hábitos culturales de la población. Hemos utilizado la metodología del Instituto Nacional de Estadística y Censos para garantizar comparabilidad, y al mismo tiempo, hemos incorporado temas actuales como nuevas tecnologías, gastronomía y gestión de públicos”, comentó Morera.

El MCJ destacó que los resultados estarán disponibles para artistas, gestores, investigadores y ciudadanía en general.

LEA MÁS: Tatuador costarricense Max Rodríguez gana primer lugar en convención de Barcelona: ‘El que diga que cumplir los sueños es fácil, miente’