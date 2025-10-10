Viva

Después de casi una década vuelve la Encuesta Nacional de Cultura

El estudio está programado para iniciar en la primera semana de noviembre y se prolongará hasta fin de año. Los resultados se publicarían a comienzos de 2026

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
La Encuesta Nacional de Cultura será desarrollada en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (Mayela Lopez)







INECMCJEncuesta Nacional de Cultura
