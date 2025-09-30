Economía

INEC contratará 262 personas en todo Costa Rica: vea dónde están las plazas y cómo postular

INEC contratará personal para labores en regiones específicas y sede central; las plazas estarán disponibles entre setiembre y diciembre

Por Jailine González Gómez
INEC ofrece plazas en economía, estadística y recursos humanos. Salarios van de ¢484.102 a ¢1.872.470.
INEC anunció 262 empleos temporales en todo el país. Las contrataciones se realizarán entre setiembre y diciembre de 2025. (INEC /Cortesía INEC)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

