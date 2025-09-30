INEC contratará 262 personas en todo Costa Rica: vea dónde están las plazas y cómo postular

INEC anunció 262 empleos temporales en todo el país. Las contrataciones se realizarán entre setiembre y diciembre de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció la apertura de 262 nuevos puestos de trabajo en modalidad de servicios especiales. Estas contrataciones respaldarán dos importantes proyectos: el Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO) y el Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH).

Los concursos se abrirán progresivamente entre setiembre y diciembre de 2025, y se distribuirán en todas las regiones del país, según la ubicación específica de cada plaza.

Plazas para el Censo Nacional Agropecuario

Para el CENAGRO, se habilitarán 110 empleos temporales. Estos cargos abarcan funciones en agencias censales regionales y en la sede central del INEC, en San José.

Entre los perfiles requeridos se encuentran:

Choferes

Bachilleres

Técnicos

Profesionales licenciados en áreas como agronomía, economía, administración y planificación

Los periodos de contratación varían según el puesto y pueden extenderse hasta el año 2029.

La distribución inicial por regiones es la siguiente:

Huetar Norte : 12 plazas (Ciudad Quesada, Pital, Los Chiles y Upala)

: 12 plazas (Ciudad Quesada, Pital, Los Chiles y Upala) Huetar Caribe : 12 plazas (Limón, Sarapiquí, Guápiles y Siquirres)

: 12 plazas (Limón, Sarapiquí, Guápiles y Siquirres) Brunca : 21 plazas (Tarrazú, Buenos Aires, San Vito de Coto Brus, Ciudad Neilly y distritos de Pérez Zeledón)

: 21 plazas (Tarrazú, Buenos Aires, San Vito de Coto Brus, Ciudad Neilly y distritos de Pérez Zeledón) Chorotega : 12 plazas (Cañas, Nandayure, Nicoya y Liberia)

: 12 plazas (Cañas, Nandayure, Nicoya y Liberia) Pacífico Central : 9 plazas (Puerto Jiménez, Quepos y Palmar Norte)

: 9 plazas (Puerto Jiménez, Quepos y Palmar Norte) Central Occidente : 12 plazas (Alajuela, San Ramón, Grecia y Zarcero)

: 12 plazas (Alajuela, San Ramón, Grecia y Zarcero) Central : 10 plazas (San José, Heredia, Puriscal y Acosta)

: 10 plazas (San José, Heredia, Puriscal y Acosta) Central Oriental: 9 plazas (Cartago, Paraíso y Turrialba)

En la sede central del INEC también se contratarán:

6 personas para Diseño Estadístico

4 licenciados y 4 bachilleres

y 4 4 personas para la Unidad Técnica de Sistema e Informática (2 licenciados, 1 bachiller y 1 técnico)

Contratación para el Sistema de Encuestas a Hogares

El proyecto SIEH requerirá la contratación de 152 personas, distribuidas en:

113 entrevistadores

39 choferes

Estas plazas también serán por servicios especiales y por tiempo determinado, con posibilidad de prórroga hasta tres años.

Los lugares donde se ubicarán estos puestos incluyen:

Cartago centro, San José centro, Heredia centro, Alajuela centro, San Ramón, Pérez Zeledón, Buenos Aires, Ciudad Neily, Limón centro, Siquirres, Ciudad Quesada, Upala, Puerto Viejo de Sarapiquí, Guápiles, Puntarenas, Jacó, Jicaral, Santa Cruz, Liberia y Nicoya.

Dónde obtener más información y cómo aplicar

Durante 2025, el INEC ya ha contratado a 320 personas para distintos proyectos estadísticos. La información detallada sobre nuevos concursos y requisitos específicos se publicará en los siguientes canales oficiales:

Sitio web institucional del INEC : inec.cr/transparencia/documentos?category=90%252C711

: inec.cr/transparencia/documentos?category=90%252C711 Facebook oficial del INEC : facebook.com/INECCR

: facebook.com/INECCR Formulario de postulación: inec.cr/oferta-servicios-concursos-mixtos

Cada concurso incluirá los requisitos, duración y características de cada puesto, así como los plazos de inscripción.