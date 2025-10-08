Tatuador costarricense Max Rodríguez gana primer lugar en convención de Barcelona: ‘El que diga que cumplir los sueños es fácil, miente’

El tatuador costarricense Max Rodríguez obtuvo el premio al Mejor tatuaje (Best Of Show) en la Barcelona Tattoo Expo 2025, realizada en España entre el 3 y el 5 de octubre. Además, consiguió dos terceros lugares en las categorías Color y Mejor del viernes (Best of Friday).

Tras su éxito en el evento, Rodríguez compartió unas palabras inspiradoras. “El que diga que cumplir los sueños es fácil, miente. Al día de hoy no conozco a una persona exitosa que no se lo haya ganado”, expresó en un video publicado en Instagram.

El artista destacó tres factores que, según él, transformaron su vida: la perseverancia que le enseñó el arte de tatuar. “Una herramienta poderosísima que me mantuvo en el camino muy a pesar de las dificultades, de los obstáculos y de las críticas, muchísimas veces de mis propios amigos”, comentó.

También mencionó la disciplina, que le permitió priorizar el trabajo sobre el ocio, y la pasión, que llega “cuando debe llegar”. “El que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito”, agregó.

Finalmente, Rodríguez aconsejó a sus seguidores mantener el proceso si tienen un sueño y así que “la musa los encuentre trabajando”, para celebrar cuando llegue el día de decir “¡lo logré!”.

Además de tatuador, Rodríguez es creador de contenido y cuenta con más de 385.000 seguidores en Instagram y 876.200 en TikTok. Junto con su arte, suele compartir videos y mensajes que motivan a su comunidad a perseguir sus sueños y metas.