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Traspaso de poderes: Conozca la lista de artistas y bandas que se presentarán este 8 de mayo

La toma de posesión de Laura Fernández como presidenta electa incluirá un pasacalles y el concierto ‘Costa Rica Canta’

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Por Fiorella Montoya
La Banda Comunal La Fortuna de San Carlos tendrá participación en el traspaso de poderes.
La Banda Comunal La Fortuna es una de las invitadas al pasacalles del traspaso de poderes, que se efectuará el 8 de mayo. (Cortesía MCJ/Cortesía MCJ)







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Traspaso de poderesLaura FernándezLa Sabana
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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