Traspaso de poderes: Conozca la lista de artistas y bandas que se presentarán este 8 de mayo

La Banda Comunal La Fortuna es una de las invitadas al pasacalles del traspaso de poderes, que se efectuará el 8 de mayo.

Este viernes 8 de mayo se llevará a cabo el traspaso de poderes en el Estadio Nacional, donde la presidenta electa, Laura Fernández, tomará posesión de su cargo oficialmente. La actividad, como es costumbre, contará con diversos espacios culturales.

Según anunció el Ministerio de Cultura y Juventud, en el escenario de La Sabana se reunirán cantantes nacionales, mientras que en los alrededores un pasacalles tendrá la participación de diversas bandas.

El pasacalles iniciará a las 9 a. m. y quienes asistan podrán observar a las siguientes agrupaciones: Mercedes Norte Marching Band, Banda Internacional Vieja Metrópoli, Banda Comunal de Orotina, Banda Escuela Monseñor Luis Leipold, Banda Municipal de Pococí, Banda Cristiana TSIDKENU, Siquirres Marching Band, Banda Rítmica de Limón, Banda Comunal de Palmar Norte, Banda Comunal de Sarapiquí y la Banda Comunal de La Fortuna.

Además, se presentará la Banda de Mujeres, integrada por 50 artistas bajo la dirección de Ana Pamela Goyenaga, directora de la Banda de Limón.

Por otro lado, los asistentes podrán ver en el escenario el concierto Costa Rica Canta, que tendrá a la Orquesta Sinfónica Nacional acompañada por artistas nacionales como Charlene Stewart, Rina Vega, Xiomara, Gene Chambers, Joseph Ríos, Los Hicsos, Marfil, Vía Libre, Vanessa González, José Cañas, Pato Barraza, Tapón, Marimba Orquesta Los Golobio y La Kuarta.

Actividades en el aeropuerto

Durante este 8 de mayo, quienes arriben al país en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría también tendrán una muestra cultural, ya que podrán observar diversas actividades.

Por ejemplo, el Salón Diplomático, punto de ingreso de las delegaciones internacionales, “albergará una muestra de 60 pinturas que retratan paisajes, costumbres y naturaleza costarricense, elaboradas por el colectivo PINTAL”, señala el comunicado.

Además, en la terminal áerea habrá muestras de música, teatro y danza a cargo de instituciones como el Taller Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de Danza.