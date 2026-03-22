Banda Comunal La Fortuna hará historia: representará a Costa Rica durante competencia en Brasil

La Banda Comunal de La Fortuna viajará a la competencia de Brasil con 170 músicos.

La Banda Comunal La Fortuna de San Carlos alista sus bombos, platillos y trajes típicos para un hito sin precedentes: representar a Costa Rica en una gira internacional este 2026. La agrupación sancarleña será la primera banda de marcha costarricense en presentarse en Brasil, específicamente en la competencia Imagination Marching Concepts (IMC).

La organización confirmó que el viaje se desarrollará del 7 al 13 de octubre en el municipio de Mairiporã, São Paulo. El evento cuenta con el respaldo de la World Association of Marching Show Bands y la banda competirá en cinco categorías: desfile, folclor, color guard, batallas de percusión y full banda.

Erick Quesada, director de la agrupación, expresó su entusiasmo por el anuncio oficial mediante un comunicado de prensa: “Estamos muy contentos. Ya estamos emocionados de poder hacerlo oficial. Esperamos muchos días para este instante, nuestro destino para el 2026 es Brasil. Vamos para la ciudad de São Paulo a un evento internacional con sedes en diferentes partes del mundo”.

Identidad nacional en suelo brasileño

El repertorio para la gira incluirá un espectáculo de campo con una temática definida, además de una muestra de folclor con ritmos nacionales y música de artistas costarricenses. Quesada explicó que el objetivo primordial es proyectar la identidad cultural del país en el escenario internacional.

“Estamos muy felices porque vamos a participar en diferentes categorías. Es muy importante poder llevar lo nuestro”, afirmó el director.

La reconocida banda tuvo un gran momento en enero del 2025, cuando deslumbraron en Londres durante el tradicional Desfile de Año Nuevo, un evento emblemático de la capital inglesa. Esa presentación fue histórica, pues se convirtieron en la primera banda latinoamericana en participar en ese evento.

Entre otros logros de la banda, destaca su participación en Indianápolis, Estados Unidos, en 2019, donde alcanzaron los primeros lugares. Además, han llevado su música a escenarios en Guatemala, Panamá y Colombia.

En 2024, la banda también se presentó en el Festival de la Luz, en San José, donde desfiló por novena ocasión y obtuvo el segundo lugar entre las agrupaciones participantes.

Banda Comunal La Fortuna en Desfile de Año Nuevo de Londres. (Cortesía MCJ)

El camino a São Paulo

La Banda Comunal de La Fortuna, fundada el 1.° de mayo del 2010, cuenta con una trayectoria de 16 años. Actualmente la integran 230 músicos, de los cuales 170 viajarán a la competencia en tierras suramericanas.

Para financiar este sueño histórico, la agrupación organizará diversas actividades de recaudación, entre las que destacan festivales, rifas y bingos. El primer bingo del año se realizará en abril.

Ahora, el reto es mayúsculo. En la competencia participarán delegaciones de México, Panamá, Brasil y Costa Rica, entre otras naciones que se sumarán conforme avance la organización del evento.