Viva

Banda Comunal La Fortuna hará historia: representará a Costa Rica durante competencia en Brasil

La agrupación será la primera banda de marcha costarricense en presentarse en tierras brasileñas

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La Banda Comunal de La Fortuna viajará a la competencia de Brasil con 170 músicos.
La Banda Comunal de La Fortuna viajará a la competencia de Brasil con 170 músicos. (Cortesía /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banda Comunal La FortunaBrasilImagination Marching Concepts
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.