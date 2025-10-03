Tras su renuncia a Multimedios, el periodista Sergio González ya contó cuál es su nuevo trabajo internacional

El periodista Sergio González ha construido su carrera en la comunicación en medios como Teletica, Repretel, Multimedios y también Telemundo.

A finales de agosto, el periodista Sergio González anunció su renuncia al cargo de director de La revista, del canal Multimedios. El comunicador informó entonces que tomaría camino profesional en proyectos internacionales.

Este viernes 3 de octubre, González confirmó en su perfil de Facebook cuál es el nuevo trabajo que tiene.

“Finalmente les puedo contar cuál será mi nuevo trabajo: a partir de ahora soy presentador de noticias y corresponsal de RT en Español. ¡Feliz y agradecido con la cadena por esta oportunidad! Por supuesto, a tomarlo con mucha responsabilidad, empeño y dedicación. ¡No paren de soñar!”, escribió el periodista junto a una fotografía suya del perfil del medio.

En la página oficial de RT en Español presentaron al periodista tico. “Entre sus coberturas más destacadas en Costa Rica, figuran el terremoto de Nicoya (2012), las inundaciones en Upala ocasionadas por el huracán Otto (2016) y reportajes sobre la protección de la vida silvestre. A nivel internacional, ha cubierto acontecimientos como la muerte de Mijaíl Gorbachov, el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y sucesos vinculados al Vaticano y al papa Francisco”, se lee en la presentación.

González fungirá como corresponsal y presentador.