Tragedia rodea a la familia de Hayden Panettiere: su hermano menor falleció hace tres años

Hayden Panettiere alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Claire Bennet en la serie 'Heroes'.

La muerte de Hayden Panettiere reaviva el dolor en su familia, que en 2023 ya había enfrentado el fallecimiento de Jansen Panettiere, hermano menor de la actriz.

La intérprete estadounidense, recordada por sus participaciones en Heroes, Nashville y la franquicia Scream, murió el 16 de agosto, a los 36 años. Su representante confirmó la noticia, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la causa oficial del fallecimiento.

De acuerdo con información de las autoridades, Panettiere fue encontrada en paro cardíaco en una residencia ubicada en Greenville, Carolina del Sur. Los equipos de emergencia intentaron reanimarla; sin embargo, fue declarada fallecida en el lugar.

La muerte de Jansen Panettiere

La pérdida de Hayden Panettiere ocurre más de tres años después de la muerte de Jansen, su hermano menor. El actor y artista falleció en febrero de 2023, a los 28 años.

Jansen Panettiere también comenzó su carrera desde niño y participó en producciones como Even Stevens, Tiger Cruise, Everybody Hates Chris y The Walking Dead.

Tras su fallecimiento, la familia informó que el médico forense determinó que murió por una cardiomegalia —agrandamiento del corazón— y complicaciones en la válvula aórtica.

Hayden se refirió públicamente, en distintas oportunidades, al impacto que la muerte de su hermano tuvo en su vida. La cercanía entre ambos hacía que esa pérdida tuviera un significado especialmente profundo para la actriz.

Ahora, sus padres enfrentan un nuevo duelo tras la muerte de Hayden, quien falleció a una edad temprana y en circunstancias que todavía están bajo investigación.

Jansen Panettiere, hermano menor de Hayden, murió en febrero de 2023 a los 28 años. (AFP)

Una figura de televisión y cine

Hayden Panettiere inició su trayectoria en televisión cuando era niña, con participaciones en producciones como One Life to Live y Guiding Light. Posteriormente, apareció en películas como Remember the Titans.

Su reconocimiento internacional llegó con Heroes, serie en la que interpretó a Claire Bennet, una joven animadora con la capacidad de regenerarse. El personaje se convirtió en uno de los más recordados de la producción.

Más adelante asumió el papel de Juliette Barnes en Nashville, una cantante de música country cuya compleja historia le permitió combinar la actuación con su faceta musical. Por esa interpretación recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Además, retomó el personaje de Kirby Reed en Scream VI, estrenada en 2023, más de una década después de haberlo interpretado por primera vez en Scream 4.

En los últimos meses, Panettiere había vuelto a la vida pública para hablar sobre su carrera, sus experiencias personales y su proceso de recuperación. Le sobreviven su hija Kaya y sus padres.

La investigación sobre su muerte continúa abierta y las autoridades no han comunicado, hasta ahora, una causa oficial.