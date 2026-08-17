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Tragedia rodea a la familia de Hayden Panettiere: su hermano menor falleció hace tres años

En distintas oportunidades, la actriz se refirió públicamente al impacto que la muerte de su hermano tuvo en su vida

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Por Fátima Jiménez
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Claire Bennet en la serie 'Heroes'. (NurPhoto via AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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