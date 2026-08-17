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Muere la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

Deceso fue confirmado por el representante de la estrella a la cadena estadounidense ABC

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Por Sebastián Sánchez y El Universal / México / GDA
Hayden Panettiere muere a los 36 años.
Hayden Panettiere murió a los 36 años. (ANGELA WEISS/AFP)







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Hayden Panettieredeceso de actriz
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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