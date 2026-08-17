Muere la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

La reconocida actriz estadounidense Hayden Panettiere falleció a los 36 años de edad. El deceso fue confirmado por el representante de la estrella a la cadena estadounidense ABC.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, dijo su padre, Skip Panettiere, en un comunicado reproducido por ese canal de televisión.

No se dieron detalles de la causa de fallecimiento de Panettiere. La familia pidió respeto y privacidad para poder enfrentar su duelo y asimilar la partida de la joven.

Panettiere comenzó su carrera a los 11 meses de edad, cuando protagonizó varios comerciales en televisión. Posteriormente saltó a la televisión como Sarah Robertsen en la serie “One life to live”.

Entre sus papeles más recordados se encuentran el de la peculiar niñera Jessica de “Malcolm in the middle”.

Participó en más de 30 cintas entre las que destacan “Remember the Titans”, “Joe Somebody”, “Ice Princess”, “Triunfos robados” y la saga de “Scream”, uno de sus últimos proyectos. Además formó parte de series como “La ley y el orden”, “El toque de un ángel” y “Héroes”.

En cuanto a su vida personal, sostuvo una relación sentimental con el exboxeador profesional Wladimir Klitschko, con quien tuvo una hija. Sin embargo, tras convertirse en madre, en el 2014, sufrió una fuerte depresión posparto que derivó en la adicción al alcohol y a los medicamentos.