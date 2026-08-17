Las últimas horas de vida de Hayden Panettiere: desde cómo fue encontrada hasta sus últimos mensajes públicos

Hayden Panettiere murió a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur; las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento.

La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años y a pocos días de cumplir 37, causó conmoción en Hollywood. La actriz, reconocida por sus papeles en Héroes y Nashville, fue hallada inconsciente el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur.

La causa oficial de muerte aún no ha sido establecida. El caso permanece bajo investigación de la Policía de Greenville y de la oficina del forense del condado, mientras se esperan los resultados de la autopsia. Las autoridades indicaron que, de forma preliminar, no encontraron señales de intervención de terceros ni circunstancias sospechosas.

El reporte de emergencia

Según confirmó un vocero del Departamento de Policía de Greenville al Daily Mail, los oficiales y personal de emergencias acudieron a los apartamentos Judson Mill Lofts alrededor de la 1:51 p. m., luego de recibir una llamada al 911 por una mujer que no respondía. La alerta habría sido realizada por una persona cercana a la actriz.

“Al llegar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada muerta en el lugar”, indicó el vocero policial al medio británico.

De acuerdo con TMZ, el personal de emergencias intentó reanimarla con soporte vital cardíaco avanzado. El procedimiento habría incluido maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), medicamentos, asistencia respiratoria y monitoreo del ritmo cardíaco. No obstante, la actriz fue declarada fallecida a las 2:32 p. m.

Un audio del despacho de emergencias, obtenido por People, incluye referencias a una posible “sobredosis” y a un “paro cardíaco”. Al ser consultado sobre esta información, un representante de Panettiere respondió: “No tengo más información en este momento, pero parece que ese es el caso”.

Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial de que una sobredosis haya provocado la muerte de la actriz. La causa y la forma de muerte no han sido reveladas por las autoridades.

Los últimos días de Hayden Panettiere

En las horas posteriores al fallecimiento también surgieron versiones sobre los días previos. Según TMZ, Panettiere se había quejado recientemente de dolores de espalda.

El medio estadounidense también informó que la actriz viajó desde Los Ángeles hacia el sur de Estados Unidos con Brian Hickerson, con quien mantuvo una relación intermitente, un día antes de su muerte. Ninguno de esos hechos ha sido vinculado oficialmente con el fallecimiento.

La familia de Panettiere confirmó la noticia mediante un comunicado difundido por sus representantes. “Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte de nuestra querida Hayden”, expresó su padre, Skip Panettiere.

Los familiares también solicitaron privacidad mientras enfrentan el duelo.

Su última publicación

La última publicación de Panettiere en Instagram se llenó de mensajes de despedida tras conocerse la noticia. El 27 de julio, tres semanas antes de su muerte, la actriz compartió una fotografía en blanco y negro junto al fotógrafo y director Randall Slavin. “Buenos momentos y buenos amigos”, escribió junto a la imagen.

Este fue el último posteo de Hayden Panettiere en Instagram. (Tomada de redes)

Después de la muerte de Panettiere, Slavin volvió a publicar la fotografía en sus historias y escribió: “Que la paz esté contigo, H”.

Entre quienes acudieron a la publicación para despedirse estuvo Selma Blair. “Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor”, escribió la actriz debajo de la imagen.

Por su parte, Melissa Barrera, quien compartió con Panettiere la franquicia Scream, escribió en sus historias: “Descansa en paz, dulce Hayden”.

Una vida marcada por la recuperación

La muerte de Panettiere ocurrió en un momento en el que había vuelto a hablar públicamente sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida, su proceso de recuperación y los proyectos que esperaba concretar.

En mayo publicó sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que abordó sus problemas con las adicciones, la depresión posparto que enfrentó tras el nacimiento de su hija Kaya, los tratamientos a los que se sometió y el impacto que tuvo la muerte de su hermano menor, Jansen, quien falleció inesperadamente a los 28 años, en febrero de 2023.

Hayden Panettiere plasmó en un libro las distintas batallas que enfrentó a lo largo de su vida y reflexionó sobre la importancia de cuidar la salud mental. (Tomada de redes /Tomada de redes sociales)

En una entrevista reciente, Panettiere se refirió a la decisión de que Kaya, hoy de 11 años, viviera con su padre, el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, mientras ella procuraba recuperarse.

“No fue una decisión que tomara a la ligera, ni fue una decisión que quisiera tomar”, explicó. “Estaba atravesando un momento realmente difícil de mi vida. Sabía que necesitaba poder ponerla a ella primero para poder recibir la ayuda que necesitaba y ser la madre que ella necesitaba que fuera”, recordó en declaraciones a People.

La actriz también habló sobre su presente: “Soy resiliente y soy un trabajo en progreso. Estoy haciendo el trabajo y haciendo lo mejor que puedo”.

Sus deseos a futuro

Durante un encuentro organizado por Book Soup en el Harmony Gold Theater, en Los Ángeles, el 26 de mayo, Panettiere habló sobre el impacto de compartir públicamente sus problemas de salud mental.

“Muchas personas se acercaron a mí, tanto dentro como fuera de la industria, y compartieron sus historias conmigo. Me dijeron: ‘Como hablaste de tu salud mental, me diste el coraje para ser honesto sobre la mía y buscar ayuda, y salvaste mi vida’”, recordó.

Para Panettiere, esas experiencias le dieron sentido a haber expuesto algunos de los momentos más dolorosos de su vida.

“Y pensé: esto vale la pena. Espero poder dejar el mundo en un lugar mejor del que lo encontré”, aseguró.

En ese mismo encuentro, le preguntaron qué quería hacer después de una carrera que había iniciado cuando era niña. Su respuesta fue inmediata: “Tengo una larga lista. Me encantaría dirigir (producciones audiovisuales)”.

Desde que se confirmó la muerte de la actriz, las redes sociales se llenaron de videos con algunas de sus escenas más recordadas. Muchos usuarios la evocan como un ícono del cine y la televisión de la primera década de los años 2000.