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Las últimas horas de vida de Hayden Panettiere: desde cómo fue encontrada hasta sus últimos mensajes públicos

En los meses previos a su muerte, la actriz retomó su vida pública y compartió varias reflexiones sobre su recuperación, salud mental y nuevos proyectos

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Por Fátima Jiménez y La Nación / Argentina / GDA
Hayden Panettiere
Hayden Panettiere murió a los 36 años en Greenville, Carolina del Sur; las autoridades investigan las circunstancias de su fallecimiento. (AFP)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

La Nación / Argentina / GDA

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La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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